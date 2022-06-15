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Пентагон назвав достовірними дані про втрати України у війні з РФ

15 червня 2022, 00:16

За його словами, досі не видно ослаблення бойового духу українців.

Ллойд Остін
Ллойд Остін / Reuters

У Міністерстві оборони США вважають достовірні дані про втрати України в ході війни з Російською Федерацією.

Як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, дані про загибель від 100 до 200 українських військових в день не викликають сумнівів, пише CNN.

"Цифри не виходять за рамки того, що ви очікуєте від такого роду артилерійського бою. Не дивно, що цифри, про які повідомляють українці, настільки серйозні", - зазначив він.

При цьому, за його словами, досі не видно ослаблення бойового духу українців, оскільки вони продовжують битися в умовах жорстоких артилерійських баталій.

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Війна в Україні

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що щодня гинуть близько 100 бійців, ще до 500 отримують поранення.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович говорив, що з початку вторгнення Росії українська армія могла втратити до 10 тисяч військових.

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