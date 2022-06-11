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Мруть генерали і льотчики: військовий пояснив, чому Путіна не зупиняють колосальні втрати

11 червня 2022, 16:13

Зараз ЗСУ успішно скорочують потенціал російської армії.

ВСУ, російські військові
Генерал пояснив, чому Путіна не зупиняють колосальні втрати/ УНІАН, Reuters

Ліквідація російських генералів і військових льотчиків в Україні говорить про погану організацію в армії РФ.

Український генерал-лейтенант Ігор Романенко В інтерв'ю "Обозреватель" заявив, що генерали змушені наближати свої пункти управління до передової, оскільки офіцерський склад середньої та молодшої ланки не справляється.

Також генерал підкреслив, що в льотному складі армії РФ божевільні втрати.

"У льотчиків є класи - третій, другий, перший і майстер. А потім ще льотчик-снайпер. Винищувачами керують найбільш підготовлені льотчики. Щоб підготувати льотчика-снайпера, а потім підтримувати його рівень підготовки, треба витратити стільки коштів, як якби цього льотчика вилити з золота", - підкреслив він.

Але Путіна, продовжив він, не зупиняють такі колосальні втрати, тому що він керується політичними завданнями, а не військовими.

Наприклад, перед початком Другої наступальної операції на південь і схід України Путін поставив завдання сформувати співвідношення сил як мінімум в особовому складі 5:1. Військові сказали, що зможуть зробити 3: 1. Але за фактом змогли сформувати 1,7 до 1. Тому вони так довго готувалися до цієї фази війни.

читайте такожЗСУ ліквідували 52 десантники з 31-ї ОГШБр РФ: знищений і командир батальйону"Виходячи зі стану угруповання збройних сил РФ, військові вже не можуть забезпечувати виконання політичних цілей Путіна. Хоча потенціал цього угруповання досі перевищує військовий потенціал ЗСУ, за рахунок цього їм вдається повільно просуватися. Але нами виконується головне завдання: перемелювати їх особовий склад, техніку і зменшувати цей потенціал", - підсумував Романенко.

Нагадаємо, раніше під Харковом українськими військовими був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з Бурятії Володимир Анданов, відомий під позивним"Ваха".

На Донбасі він воював проти ЗСУ в роті спецназу НЗФ "Ольхон". У 2017 році він повернувся до Бурятії. У 2022 році Анданов взяв участь у так званій "спецоперації" РФ. Є інформація, що, імовірно, Ваху ліквідував снайпер ЗСУ.

До того українські бійці ліквідували Бато Басанова, який був чемпіоном РФ з танкового біатлону. 25-річний російський загарбник згорів у власному танку.

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