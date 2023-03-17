Щодня до 1500 окупантів: стали відомі нові цифри втрат РФ в Україні

Представник НАТО додав, що Україна несе "на порядок менше втрат" у боях, де з обох сторін витрачається "кілька тисяч" снарядів на день.

Бахмут / 93 ОМБр, соцмережі

Високопоставлений представник НАТО озвучив втрати Росії під Бахмутом. За його словами, російські війська щодня втрачають до 1500 солдатів в ході поточного наступу.

"Росія втрачає 1200, 1300 і навіть 1500 солдатів в день в ході поточного наступу, в основному в Бахмуті. Співвідношення убитих і поранених становить один до трьох", - заявив чиновник, який говорив на умовах анонімності, передає The Gardian.

Представник НАТО додав, що Україна несе "на порядок менше втрат" у боях, де з обох сторін витрачається "кілька тисяч" снарядів на день.

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Він додав, що поки неясно, як довго триватиме битва за Бахмут. Похмурі, напружені бої йдуть на лінії фронту в місті вздовж річки, яка перетворилася в "зону вбивства".

Бій за Бахмут

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що ЗСУ продовжать тримати оборону Бахмута. За його словами, якщо окупанти РФ захоплять місто, вони підуть на Слов'янськ і Краматорськ Донецької області. Однак не можна допустити, щоб українська армія в Бахмуті потрапила в оточення.

"Для нас це тактика. Ми розуміємо, що після Бахмута вони могли б піти далі: в Краматорськ або Слов'янськ. Це була б відкрита дорога в інші міста України на Донецькому напрямку. Тому наші хлопці стоять", - сказав глава держави.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що сили оборони України продовжують оборонну операцію в Бахмуті. На його думку, українським військам вдасться вибити російських окупантів з Бахмутського напрямку. В ході бойових дії армія намагається максимально виснажити ворожі сили і знищити їх бойовий потенціал.

Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що Вашингтон підтримує рішення президента України Володимира Зеленського продовжувати операцію з оборони Бахмута. Але, за його словами, якщо буде прийнято рішення відвести ЗСУ від Бахмута, це не означатиме поразки Києва у війні.

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