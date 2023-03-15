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Пекельні бої за Бахмут: Череватий назвав справжнє завдання ЗСУ

15 березня 2023, 19:48
За минулу добу у боях на Бахмутському напрямку українські захисники ліквідували 270 окупантів, 291 – було поранено, а один потрапив у полон.
ВСУ, украинские военные
У ЗСУ назвали головне завдання у Бахмуті / 24 ОМБр імені короля Данила

Російські окупаційні війська продовжують безперервно атакувати Бахмут Донецької області. Проте українські захисники гідно дають відсіч ворогу та активно знищують загарбників.

Як зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі 24 каналу, на Бахмутському напрямку окупанти атакували населені пункти Ягідне, Хромове, Оріхово-Василівку та, звичайно, Бахмут. За добу ворог здійснив 191 обстріл зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

"Також на цьому напрямку відбулося 31 бойове зіткнення. У районі безпосередньо Бахмута ворог здійснив 65 обстрілів різними типами артилерії і 10 бойових зіткнень", - повідомив він.

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Речник Східного угруповання військ ЗСУ зауважив, що в боях на Бахмутському напрямку українські захисники ліквідували 270 окупантів, 291 – було поранено, а один потрапив у полон. Крім того, за інформацією Сергія Череватого, було знищено танк Т-72, бойову машину піхоти, самохідну артилерійську установку, 6 польових складів із боєкомплектом та бомбардувальник.

На його думку, ЗСУ вдасться вигнати росіян з Бахмутського напрямку. Однак зараз триває оборонна операція на цьому напрямку. Головне завдання ЗСУ – максимально виснажити та знекровити ворога, знищити його бойовий потенціал.

"Це саме той плацдарм, який дозволить тим, хто зараз готується, освоює нову техніку, сформувати боєздатний резерв з потужною атакувальною технікою, зокрема танками Leopard, Challenger, бойовими машинами Bradley, Marder", - сказав Череватий.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ відзначив, що українські військові обов’язково підуть у наступ. Але коли Генштаб прийме таке рішення, то не буде анонсувати, адже це повинен бути сюрприз для окупантів.

Як зазначив Череватий, на Бахмутському напрямку ПВК "Вагнер" залишається головною силою росіян, яка атакує українські позиції. Але вони мають великі втрати, тому посилюються підрозділами регулярних військ, зокрема повітряно-десантними.

Він підкреслив, що українські військові біля Бахмута застосовують потужні засоби ураження проти російських зенітно-ракетних комплексів та літаків.

"Якщо використовують ракетами, то підлетівши до переднього краю, випускають некеровані ракети, максимально швидко прибираються із зони ураження наших засобів оборони", - розповів Череватий.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що Сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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війна в Україні Бахмут війна Росії та України
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