75% жертв припадає на казахське і татарське населення: у розвідці Британії повідомили про втрати РФ

У російських регіонах фіксується значно вищий рівень смертності, ніж у більш заможних містах Москва або Санкт-Петербург, повідомляє британська розвідка.
У розвідувальному огляді Міноборони Великобританії говориться, що Росія продовжує зазнавати надзвичайно важких втрат у війні, але наслідки цього різко відрізняються в різних регіонах країни.
"Найбагатші міста - Москва і Санкт-Петербург - залишилися відносно неушкодженими відповідно до чисельності їх населення. Особливо це стосується сімей еліти країни" - йдеться в огляді.
21 лютого 2023 року російські чиновники були сфотографовані в перших двох рядах аудиторії під час виступу президента Путіна з промовою про стан нації. Відомо, що жоден з їхніх дітей не служать в армії.
"У багатьох східних регіонах смертність, ймовірно, в процентному відношенні до населення в 30 і більше разів вище, ніж в Москві. Подекуди найбільше страждають етнічні меншини; в Астрахані близько 75% жертв припадає на казахське і татарське населення, - повідомляють в Міноборони Британії.
Раніше ватажок приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин скаржився, що вагнерівців на підступах до українського Бахмуту "ніхто не підтримує", і що вони можуть опинитися в пастці. Він закотив істерику і заявив, що Збройні Сили України нібито збираються заблокувати вагнерівців у Бахмуті.
Також повідомлялося, що Пригожин почав вербувати пацієнтів з психоневрологічних лікарень через величезні втрати, які" вагнерівці " несуть в Україні. Інформацію про готовність брати на службу людей, які проходили лікування в психоневрологічному диспансері, підтвердили власне представники ПВК.
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