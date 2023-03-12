75% жертв припадає на казахське і татарське населення: у розвідці Британії повідомили про втрати РФ

У багатьох східних регіонах смертність, ймовірно, в процентному відношенні до населення в 30 і більше разів вище, ніж в Москві.

Росія зазнає величезних втрат в Україні / скріншот YouTube

У російських регіонах фіксується значно вищий рівень смертності, ніж у більш заможних містах Москва або Санкт-Петербург, повідомляє британська розвідка.

У розвідувальному огляді Міноборони Великобританії говориться, що Росія продовжує зазнавати надзвичайно важких втрат у війні, але наслідки цього різко відрізняються в різних регіонах країни.

"Найбагатші міста - Москва і Санкт-Петербург - залишилися відносно неушкодженими відповідно до чисельності їх населення. Особливо це стосується сімей еліти країни" - йдеться в огляді.

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21 лютого 2023 року російські чиновники були сфотографовані в перших двох рядах аудиторії під час виступу президента Путіна з промовою про стан нації. Відомо, що жоден з їхніх дітей не служать в армії.

"У багатьох східних регіонах смертність, ймовірно, в процентному відношенні до населення в 30 і більше разів вище, ніж в Москві. Подекуди найбільше страждають етнічні меншини; в Астрахані близько 75% жертв припадає на казахське і татарське населення, - повідомляють в Міноборони Британії.

Раніше ватажок приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин скаржився, що вагнерівців на підступах до українського Бахмуту "ніхто не підтримує", і що вони можуть опинитися в пастці. Він закотив істерику і заявив, що Збройні Сили України нібито збираються заблокувати вагнерівців у Бахмуті.

Також повідомлялося, що Пригожин почав вербувати пацієнтів з психоневрологічних лікарень через величезні втрати, які" вагнерівці " несуть в Україні. Інформацію про готовність брати на службу людей, які проходили лікування в психоневрологічному диспансері, підтвердили власне представники ПВК.

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