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"Цей день хочеться забути": військовий розповів про найважчі бої та втрати

Руслана Заклінська
26 лютого 2024, 11:19
Український боєць Володимир Коротя з позивним "Повстанець" поділився болісними спогадами про втрату рідних та побратимів на війні.
'Цей день хочеться забути': військовий розповів про найважчі бої та втрати
Військовий ЗСУ розповів про втрату близьких та побратимів на війні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Володимир Коротя з позивним "Повстанець" брав участь у боях на Бахмутському напрямку та очолював оборону Ірпеня. Він розповів про важкі втрати серед близьких та друзів під час війни у інтерв'ю для TSN.UA.

Він пригадав, що його рідний дядько загинув у Ірпені, коли потрапив в оточення 3 березня. Чоловіка знайшли лише 2 квітня, до того він вважався безвісти зниклим. Ця втрата була складною, але Володимир прийняв її. Втім, ще більш болючою стала смерть його сержанта.

"Коли ми були в Кліщіївці і відбивали "вагнерів", в трьох метрах від мене впала міна, ізагинув мій хороший сержант, позивний "Козачок". Це було складно, цей день хочеться забути. Насправді ж друзів у житті мало. І в нас є знайомі, товариші, підлеглі, але друзів мало. І коли з людьми зближуєшся, і коли розумієш, що можеш загинути з ним разом, а загинув саме твій друг, то це складно", - розповів Володимир Коротя.

відео дня

Оборонець зауважив, що завжди намагається зробити усе, щоб зберегти життя побратимів. А якщо трапляється, що людина гине, він аналізує, що зробили неправильно.

"Один мій командир штурмового взводу, позивний "Сєвас". Він виходив з Криму, в морській піхоті служив, не зрадив присязі, тут служив, потім звільнився, займався сільським господарством - корів розводив. В Ірпені дуже сильно мені допоміг. Тому що в критичні моменти бою, коли нас зажали з усіх сторін… Ми розуміли, якщо ми відступимо, то Київ буде знищено. І коли вже не було сил тримати ці позиції… Він пішов служити в "Альфу", не пішов з нами в ТРО. У нього був дуже великий досвід. Був майстром-сержантом. І от пару місяців тому, виконуючи завдання на Сумщині, він загинув. То це теж такий день, який хочеться забути", - поділився Коротя.

Хто такий Володимир Коротя?

Володимир Геннадійович Коротя (позивний "Повстанець"; нар. 15 жовтня 1987) — український письменник, громадський діяч, військовослужбовець, молодший лейтенант РТГ "Ірпінь" Сил ТрО Збройних сил України, учасник російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Також був депутатом Бучанської міської ради у 2020 році. Лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня (2023), кавалер ордена "За мужність" III ступеня (2022). Наразі є командиром 1-го стрілецького батальйону 3-ї окремої штурмової бригади.

Війна в Україні

Нагадаємо, Сили оборони України розробляють кроки для захисту від дронів і КАБів. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про це після візиту на передову. Він підкреслив необхідність посилення захисту від атак із повітря, а також проаналізував проблеми у військових бригадах.

Також українські захисники активно ведуть бої на Лівобережжі Херсонської області, знищуючи ворожі сили. За словами військового експерта Романа Світана, головне завдання Збройних сил у цьому регіоні - проведення розвідки боєм та визначення точок ворога для подальшого ураження артилерією.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії українські втрати у війні становлять близько 31 тисячі солдатів. Ці дані різко відрізняються від оцінок офіційних осіб США, які вказують на більші числа загиблих і поранених.

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війна в Україні военные військовослужбовці війна Росії та України
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