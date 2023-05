Українська зірка Вікінгів Кетрін Винник розридалася під час відвідування зруйнованого Ірпеня

Винник вважає себе гордою українкою та активно підтримує нашу країну. Але лише тепер вона побачила горе, яке несе країна-окупант, своїми очима.

Кетрін Винник відвідала Ірпінь і розплакалася від побаченого / instagram.com/katherynwinnick

Канадська акторка українського походження, відома роллю Лагерти в серіалі Вікінги, Кетрін Віннік у березні 2022 року створила благодійний фонд на допомогу українцям, які постраждали у війні. Також вона стала амбасадором фандрейзингової платформи United24.

За її сприяння акторка відвідала Україну - вперше з 2021 року. Винник вирушила до Ірпеня, щоб своїми очима побачити звірства, які вчинили окупанти на українській землі.

На своїй сторінці в Instagram вона показала кілька кадрів на тлі постраждалого міста. Руйнування настільки потрясли Кетрін, що вона не змогла стримати сльози.

"Я була приголомшена руйнуваннями в Ірпені, Україна, коли відвідала це місце з United24. Побачивши це своїми очима, я зрозуміла, як багато сімей страждає. Всі життя мають значення", - поділилася емоціями Винник, та закликала своїх шанувальників донатити на користь постраждалих від російського вторгнення сімей.

Також акторці вдалося поговорити з мером Ірпеня Олександром Маркушиним, який розкрив подробиці жахів, які окупанти творили з цивільними особами в місті. "В Ірпені виявили тіла 290 мирних жертв. Непропорційно велику кількість жертв становили жінки. Це потрібно припинити", - зазначає Кетрін.

Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу на наймасштабнішому британському музичному фестивалі Гластонбері. Він розмахував українським прапором і навмисно виключив хіт The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R. ‒ зі свого концерту та всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. В його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка, та взяв інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського.

