Україна попросила 2 млрд євро з кредиту ЄС на ракети Patriot: скільки зможе закупити

Отриманої суми може вистачити на 315–580 ракет PAC-3 MSE, однак головним бар'єром залишається не вартість, а фізична доступність боєприпасів.

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Ракети до Patriot для України / Колаж: Главред, фото: US Army, ОП



Коротко:

Україна просить 2 млрд євро з позики ЄС на 90 млрд

Гроші підуть на закупівлю ракет-перехоплювачів Patriot

Ще 6 млрд євро оборонної частини вже розписані

Україна звернулася до Європейської комісії із запитом виділити 2 мільярди євро з позики ЄС обсягом 90 мільярдів євро на придбання ракет-перехоплювачів для систем Patriot, повідомляє Суспільне.

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Паралельно Київ передав партнерам перелік озброєння, на яке планує спрямувати основну частину решти коштів - 6 мільярдів євро, що залишаються в оборонному компоненті позики.

Скільки перехоплювачів можна купити за 2 мільярди

Розрахунки щодо реального обсягу майбутньої закупівлі зробив портал Defense Express. За даними аналітиків, антибалістичні PAC-3 MSE обходяться Пентагону в 4–5 млн доларів за одиницю, тоді як для зовнішніх замовників експортний прайс помітно вищий.

Показовим прикладом є контракт Німеччини, укладений у кінці 2024 року: Берлін заплатив 763,5 млн євро за 120 ракет PAC-3 MSE. У перерахунку це 6,36 млн євро, або 6,61 млн доларів за тодішнім курсом, за кожен перехоплювач.

Відповідно, 2 млрд євро (приблизно 2,32 млрд доларів) конвертуються у 460–580 ракет - але лише за умови, що Вашингтон погодиться відпустити їх за внутрішньою ставкою Міноборони США. За європейськими розцінками Україна отримає близько 315 одиниць.

Головний бар'єр лежить не у фінансовій площині

Обсяг світових потужностей із випуску цих боєприпасів обмежений, і саме він, а не бюджет, визначає, чи вдасться реалізувати замовлення.

"Водночас ключовою для України є не стільки ціна, скільки можливість отримати ці ракети, бо навіть 315 одиниць - це приблизно половина річного виробництва ракет PAC-3 MSE", - зауважують експерти Defense Express.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Виробництво ракет Patriot в Україні: експерти назвали реальні терміни

Після заяви Дональда Трампа про можливе розміщення в Україні виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot експерти оцінили, наскільки швидко такий проєкт можна втілити в життя.

Створення повноцінної виробничої лінії потребуватиме значного часу. Україні доведеться отримати необхідні технології, обладнати підприємства, знайти фахівців та організувати стабільне надходження комплектуючих.

За оцінками аналітиків, навіть у разі швидкого узгодження проєкту перші ракети вітчизняного виробництва можуть з’явитися лише через один-два роки. При цьому ситуація залишається складною, оскільки Росія продовжує збільшувати випуск балістичних ракет для комплексів "Іскандер-М".

Постачання ракет для Patriot - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Financial Times повідомила, що запаси ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot значно скоротилися. FT зазначає, що вичерпання запасів союзників спричинило випадки, коли під час російських обстрілів жодна ракета не була перехоплена.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що українська сторона активно працює над пошуком ракет для систем Patriot напередодні зими. Міністр зауважив, що триває пошук ракет PAC-2 PAC-3 і що партнери дають "правильні сигнали". Він назвав мінімально необхідною кількість щонайменше 300 перехоплювачів для проходження зими.

Політолог Андрій Золотарьов заявив, що отримання дозволу США на виробництво високотехнологічної зброї залежить від зміни позиції президента США. Андрій Золотарьов підкреслив, що отримання ліцензії на Patriot потребуватиме вирішення зовнішньополітичних умов. Виробництво, за його словами, вимагатиме мільярдів інвестицій і років роботи.

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Про джерело: Defense Express Defense Express - українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор - Сергій Згурець.

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