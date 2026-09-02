Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україна попросила 2 млрд євро з кредиту ЄС на ракети Patriot: скільки зможе закупити

Дар'я Пшеничник
2 вересня 2026, 12:57
google news Підпишіться
на нас в Google
Отриманої суми може вистачити на 315–580 ракет PAC-3 MSE, однак головним бар'єром залишається не вартість, а фізична доступність боєприпасів.
patriot, ракета
Ракети до Patriot для України / Колаж: Главред, фото: US Army, ОП


Коротко:

  • Україна просить 2 млрд євро з позики ЄС на 90 млрд
  • Гроші підуть на закупівлю ракет-перехоплювачів Patriot
  • Ще 6 млрд євро оборонної частини вже розписані

Україна звернулася до Європейської комісії із запитом виділити 2 мільярди євро з позики ЄС обсягом 90 мільярдів євро на придбання ракет-перехоплювачів для систем Patriot, повідомляє Суспільне.

відео дня

Паралельно Київ передав партнерам перелік озброєння, на яке планує спрямувати основну частину решти коштів - 6 мільярдів євро, що залишаються в оборонному компоненті позики.

Скільки перехоплювачів можна купити за 2 мільярди

Розрахунки щодо реального обсягу майбутньої закупівлі зробив портал Defense Express. За даними аналітиків, антибалістичні PAC-3 MSE обходяться Пентагону в 4–5 млн доларів за одиницю, тоді як для зовнішніх замовників експортний прайс помітно вищий.

Показовим прикладом є контракт Німеччини, укладений у кінці 2024 року: Берлін заплатив 763,5 млн євро за 120 ракет PAC-3 MSE. У перерахунку це 6,36 млн євро, або 6,61 млн доларів за тодішнім курсом, за кожен перехоплювач.

Відповідно, 2 млрд євро (приблизно 2,32 млрд доларів) конвертуються у 460–580 ракет - але лише за умови, що Вашингтон погодиться відпустити їх за внутрішньою ставкою Міноборони США. За європейськими розцінками Україна отримає близько 315 одиниць.

Головний бар'єр лежить не у фінансовій площині

Обсяг світових потужностей із випуску цих боєприпасів обмежений, і саме він, а не бюджет, визначає, чи вдасться реалізувати замовлення.

"Водночас ключовою для України є не стільки ціна, скільки можливість отримати ці ракети, бо навіть 315 одиниць - це приблизно половина річного виробництва ракет PAC-3 MSE", - зауважують експерти Defense Express.

Україна попросила 2 млрд євро з кредиту ЄС на ракети Patriot: скільки зможе закупити
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Виробництво ракет Patriot в Україні: експерти назвали реальні терміни

Після заяви Дональда Трампа про можливе розміщення в Україні виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot експерти оцінили, наскільки швидко такий проєкт можна втілити в життя.

Створення повноцінної виробничої лінії потребуватиме значного часу. Україні доведеться отримати необхідні технології, обладнати підприємства, знайти фахівців та організувати стабільне надходження комплектуючих.

За оцінками аналітиків, навіть у разі швидкого узгодження проєкту перші ракети вітчизняного виробництва можуть з’явитися лише через один-два роки. При цьому ситуація залишається складною, оскільки Росія продовжує збільшувати випуск балістичних ракет для комплексів "Іскандер-М".

Постачання ракет для Patriot - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Financial Times повідомила, що запаси ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot значно скоротилися. FT зазначає, що вичерпання запасів союзників спричинило випадки, коли під час російських обстрілів жодна ракета не була перехоплена.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що українська сторона активно працює над пошуком ракет для систем Patriot напередодні зими. Міністр зауважив, що триває пошук ракет PAC-2 PAC-3 і що партнери дають "правильні сигнали". Він назвав мінімально необхідною кількість щонайменше 300 перехоплювачів для проходження зими.

Політолог Андрій Золотарьов заявив, що отримання дозволу США на виробництво високотехнологічної зброї залежить від зміни позиції президента США. Андрій Золотарьов підкреслив, що отримання ліцензії на Patriot потребуватиме вирішення зовнішньополітичних умов. Виробництво, за його словами, вимагатиме мільярдів інвестицій і років роботи.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Defense Express

Defense Express - українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор - Сергій Згурець.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Євросоюз ПВО ЗРК Patriot
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чому почалась стрілянина між ГУР та СБУ в Києві: нові деталі та причина конфлікту

Чому почалась стрілянина між ГУР та СБУ в Києві: нові деталі та причина конфлікту

16:08Аналітика
Тепло остаточно відступає з України: де очікуються грози та дощі

Тепло остаточно відступає з України: де очікуються грози та дощі

16:01Синоптик
РФ вдарила по Дніпру ракетою-дроном "Бандероль": є жертви і поранені

РФ вдарила по Дніпру ракетою-дроном "Бандероль": є жертви і поранені

13:52Україна
Реклама

Популярне

Більше
У Києві сталася стрілянина за участю СБУ та ГУР: що відомо про інцидент

У Києві сталася стрілянина за участю СБУ та ГУР: що відомо про інцидент

Секрет легендарної "чупакабри" нарешті розкритий: хто насправді прийшов із лісів

Секрет легендарної "чупакабри" нарешті розкритий: хто насправді прийшов із лісів

У пастці на фронті опинилися 2500 окупантів: де Сили оборони відтіснили ворога

У пастці на фронті опинилися 2500 окупантів: де Сили оборони відтіснили ворога

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка на виставці за 42 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка на виставці за 42 с

Поспред РФ при ООН висунув Україні ультиматум і пригрозив продовжити війну

Поспред РФ при ООН висунув Україні ультиматум і пригрозив продовжити війну

Останні новини

16:09

Буряк буде набагато солодшим: чим полити його перед збором урожаю

16:08

Чому почалась стрілянина між ГУР та СБУ в Києві: нові деталі та причина конфлікту

16:01

Тепло остаточно відступає з України: де очікуються грози та дощі

15:38

Бруд з куртки зникне без прання: що достатньо нанести на ватний диск

15:31

Багаторічники замість добрив — 8 квітів, які покращують якість ґрунту

Київ у багатогодинних тривогах: як нова тактика РФ може завдати удару по економіці УкраїниКиїв у багатогодинних тривогах: як нова тактика РФ може завдати удару по економіці України
15:25

Тест на уважність: потрібно знайти кота серед лисиць за 7 секунд

15:13

Global Teacher Prize Ukraine оголосила фіналістів ювілейного сезону: хто претендує на звання найкращого вчителя країни

14:54

Як восени швидко висушити взуття після дощу: хитрий трюк з газетою

14:14

Лагідне українське слово "лельо": що воно насправді означає

Реклама
14:01

Ласувала галушками: чим пригощали Анджеліну Джолі в Україні

13:59

Найбагатші села України: де вони знаходяться та як виглядають

13:52

РФ вдарила по Дніпру ракетою-дроном "Бандероль": є жертви і пораненіФото

13:44

Школа, якій не страшна війна: що збудували для 700 українських дітей

13:42

68-річна Мадонна продемонструвала ідеальне молоде обличчя

13:22

Бур'яни засохнуть без зусиль: потрібна одна річ, яка знайдеться вдомаВідео

13:14

РФ вдарила по університету в Києві прямо під час занять: в якому стані студенти

13:08

Випробування восени 2026 року: 4 знаки зодіаку, на яких чекають труднощі

12:57

Україна попросила 2 млрд євро з кредиту ЄС на ракети Patriot: скільки зможе закупити

12:32

Не від Потапа: кум Каменських прокоментував вагітність співачки

12:29

РФ може посилити удари по Україні, дата відома: політолог розкрив гірший сценарій

Реклама
12:24

Як правильно зібрати насіння з помідорів: навіщо потрібна цвіль у банці

12:15

У Києві сталася стрілянина за участю СБУ та ГУР: що відомо про інцидент

12:00

Навіщо додавати цукор під час засолки сала: несподівана користь кулінарів

11:36

Якого кольору має бути полум'я на газовій плиті: як вчасно виявити проблему

11:29

Німеччина вперше прямо звинуватила РФ в атаці дронів: Politico розповів, що це означає

11:19

У Києві БПЛА атакували медичний і навчальний заклад: є постраждалі

11:18

Цибуля до весни без льоху — 3 найкращі місця для тривалого зберігання

10:56

Як швидко відмити білі кросівки від плям і бруду - простий спосіб

10:52

Гороскоп на завтра, 3 вересня: Тельцям - труднощі, Козорогам - гарні новини

10:34

Роботу Резерв+ відновили, але є важливий нюанс: що заявили в Міноборони

10:34

Бідність та сварки в оселі — 3 місця, де не варто вішати дзеркало

10:15

Ситний сніданок з двох яєць: простий рецепт за 25 хвилин для батьків школярів

09:56

У серпні Україна повернула більше території, ніж захопила РФ: в ISW розкрили цифри

09:41

Двоє поранених і згорілі склади: РФ завдала удару по трьох районах Київщини

09:33

Вартість комуналки зросте до 50%: коли українці відчують удар по гаманцях

09:14

Як визначити склад ґрунту за бур’янами: про що свідчать кропива, конюшина та лобода

09:00

Техногенна катастрофа на ЗАЕС найбільш імовірна: Мельник - про загрозу ядерної зброї РФ

08:10

Блокада Ірану зіграла на руку Китаю: Кущ пояснив, як Пекін переграв СШАПогляд

08:08

Українські атаки лякають Путіна: диктатор терміново посилив особисту охорону

07:44

Путін заплутався у кілометрах і повідомив про відступ РФ під Сумами

Реклама
06:42

Армія РФ завдала удару по Одесі: пошкоджено інфраструктуру, є пораненіФото

05:45

Кабачки і огірки знову пішли в ріст: дачник показав секретну підкормку для зав'язіВідео

05:11

Об'єкт заздрості всього класу: 5 канцелярських товарів, про які мріяли школярі в СРСР

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка на виставці за 42 с

03:47

Як позбутися від неприємного запаху сміття на кухні - що покласти на дно відра

03:38

"Шампанське" з чорнобривців: незвичайний рецепт ароматного напою

02:32

Навіщо солити воду під час варіння яєць: трюк вирішує поширену проблему

01:51

Київщину шосту добу атакують БПЛА: розтрощено таунхауси, є поранена

01:09

Що означають символи I, II та квітка на пралці: помилка може зіпсувати прання

00:02

Путін заговорив про "мир" і наказав бити по енергетиці України

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини Запоріжжя
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти