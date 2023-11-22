'Ризик існує завжди': чи можлива заморозка війни в Україні - Загородній

Заморозка війни лише тимчасово призупинить бойові дії перед новим нападом Росії на Україну.

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Яка ймовірність заморозки війни в Україні / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній у своєму інтерв'ю Главреду розкрив важливі деталі стосовно можливості втрати Україною підтримки від США та європейських країн. Він детально пояснив, як це може вплинути на бойові дії та розповів про загрозу заморозки війни.

"Ризик заморозки війни існує завжди. Однак повернення до статус-кво, який існував до 24 лютого 2022 року, вже неможливе: Росія на це не піде, в її конституції вже записані Запорізька та Херсонська області як частина РФ, і росіяни за них воюватимуть до кінця, допоки цього не доб'ються. Будь-якими способами", - пояснив Загородній.

Він попередив, що заморозка війни стане всього лише паузою для Росії перед новим наступом на Україну. Тарас Загородній також вважає, що країна-агресорка вимагатиме визнання Україною окупованих територій, а також Криму, як частину Росії і залишиться непохитною щодо цього питання. Він наголошує на тому, що знищення України є головною метою Росії і цільової зміни у її стратегії не передбачається.

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Чи буде новий наступ у випадку замороження війни

У випадку, якщо війна буде заморожена, нова ескалація може настати через два-три роки. Однак він підкреслює, що навіть у випадку заморозки війни, Росія продовжуватиме обстріли українських міст, особливо на прикордонних територіях. Це стане частиною так званої "заморозки", яка не призведе до реального закінчення війни.

"Росія постійно буде обстрілювати українські міста ракетами, особливо прикордонні райони, і в усьому звинувачувати Україну. Так буде виглядати "заморозка". Не потрібно мати на цей рахунок жодних ілюзій", - додав експерт.

Уникнути цього сценарію можна, зосередившись на масовому озброєнні та переході економіки на воєнні рейки. Інакше ризик поразки війни в Україні зростає, оскільки Росія надалі розвиває свої військові потужності, в той час як Україна залишається пасивною у цьому плані.

"За нинішніх умов заморозка війни дуже ймовірна, тому що Росія нарощує свою військову міць, а ми – ні. І в даному випадку, просто за математикою, Росія дотискає до такого сценарію. Якщо ми нічого не будемо робити, рано чи пізно вона свого доб'ється", - пояснив Тарас Загородній.

Ризик заморозки війни в Україні: прогнози експертів

Нагадаємо, військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський роніше сказав, що заморозка війни можлива, якщо Захід не постачатиме зброю в тій кількості, яка нам потрібна.

Також журналіст і публіцист Олександр Сотник вважає, що заморозка війни в Україні може призвести до ядерного конфлікту. Він пояснив, що якщо Росія не досягне своїх цілей у війні, вона може вдатися до ядерної зброї, щоб змусити Україну капітулювати.

Раніше політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов попередив, що Україну може чекати загроза заморожування війни уже цієї осені-зими. За його словами, якщо війна буде призупинена, це не означає її кінця, а лише тимчасовий період перед новим етапом бойових дій.

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