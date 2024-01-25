"Будемо платити страшну ціну": полковник анонсував дуже жорстку мобілізацію

Сергій Грабський заявив, що всі українці "несуть відповідальність" за проблеми із мобілізацією.

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Полковник анонсував дуже жорстку мобілізацію / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, УНІАН

В Україні хочуть розпочати жорстку мобілізацію, "лагідної" очікувати не слід. Про це заявив військовий оглядач і полковник у відставці Сергій Грабський, повідомляє Hromadske.

Він вважає, що все суспільство нібито несе відповідальність за проблеми із мобілізацією.

"Зараз усім треба усвідомити, що мобілізація не буде "лагідною" та зручною. Як то кажуть, "рожевих поні" не буде. Буде дуже незручна, сувора і жорстка мобілізація. Іншої бути не може", – сказав він. відео дня

Полковник каже, що в українців нема мотивації йти воювати через багаторічні наративи українських політиків, які казали, що потрібно мати контрактну армію.

"Як би зараз наші політики не гралися з тими законопроектами, внаслідок нашої інфантильної, безвідповідальної (причому нашої, тотально нашої) політики ми будемо платити страшну ціну за те, що робили останні 30 років. По-іншому ніяк не буде, у нас інших людей немає", – додав Грабський.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, бронювання від мобілізації на службу в Україні нададуть діячам культури, які працюють на стратегічних підприємствах, наприклад, низці медійників.

При цьому, кількість охочих вступати до лав ЗСУ вичерпана, а в будь-якій великій війні мобілізація все одно прийде з примусу, зазначила лейтенант запасу ЗСУ Олена Білозерська.

Також, в Україні ухвалили законопроєкт №10062, який передбачає удосконалення Єдиного електронного держреєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг". Наразі документ чекає на друге читання. Однак законопроєкт розкритикував адвокат Ростислав Кравець.

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