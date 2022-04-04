"Це важливіше за кількість зброї": експерт пояснив, в чому найголовніша перевага ЗСУ над окупантами

Експерт пояснив, в чому найголовніша перевага ЗСУ над окупантами/ Reuters

Головна слабкість Росії зараз – це не значні втрати важкої техніки. Більш важливо те, що російська армія зовсім деморалізована.

І саме це вже на нинішньому етапі може допомогти українським воїнам перемогти ворога. Таку думку висловив український волонтер, блогер і військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов в інтерв’ю Главреду.

"Питання – не в ресурсах, не в кількості танків і гаубиць. Питання – в катастрофічному падінні морального духу російських загарбників", – каже Касьянов.

За його словами, російські військові, вирушаючи воювати в Україну, можуть свої дії пояснювати самі собі тезами імперської пропаганди – мовляв, вони нібито їдуть сюди "звільняти братський народ". Проте вже тут вони стикаються з реальністю і бачать, яке криваве місиво тут роблять їхні "товариші по зброї".

Не сприяє моральному стану російських окупантів і те, що українці явно не зустрічають їх "з квітами", як вони на це сподівалися.

"Так цей російський військовослужбовець опиняється в чужій країні в оточенні ворогів, де його всі ненавидять – від маленьких дітей до людей похилого віку. Звісно, він буде відчувати себе дуже незатишно. За таких умов його морально-психологічний стан падає до нуля", – зазначає експерт.

читайте такожЗнімки з Бучі заперечують ідею компромісу, Україні потрібна зброя – ДудаВін нагадав, що така ситуація уже раніше склалася з російськими військовими, які воювали в Афганістані. Після тієї війни багато хто лікувався у психлікарнях, адже не могли забути розстріли мирних жителів, дітей тощо. За словами Касьянова, в Україні відбувається те ж саме, тільки масштаби набагато більші. Тому зараз уже дуже помітно, наскільки сильно впав моральний стан російських окупантів.

Натомість в українців зараз рівень злості і ненависті до російських вбивць дуже високий, і це усіх нас сильно згуртувало. У той час як в росіян уже сильно зашкалює страх.

"Тож кількість ресурсів не така важлива – їх ми перекриємо кількістю засобів ППО, які постачають нам наші союзники. Навіть звичайним переносним зенітним ракетним комплексом (ПЗРК) ми можемо збивати крилаті ракети, це доведено українською армією. Російська авіація тому вже особливо не літає над українською територією – вони просто бояться", – каже Касьянов.

Українців не лякає кількість ворожої техніки, вони її успішно знищують. Касьянов навів приклад ситуації, яка відбулася нещодавно. Українські десантники з трьох сторін зайшли на позиції ворога, який вже збирався відходити, і навіть без особливої техніки в руках спалили усіх орків, які там перебували.

"Проти мотивованого воїна ніякі ракети і танки не допомагають", – підсумував військовослужбовець.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що Путін наказував своїм солдатам страчувати українців під час вторгнення. Стало відомо, що плани Путіна включали позасудові страти українців російськими військовими і розвідувальними службами.

Раніше журналіст Кирило Сазонов зазначав, що Україна сильно принизила Путіна. Путін зрозумів, що йому не вдасться взяти Київ. Тому він може обмежитися символічним "звільненням" Харкова чи Одеси або повністю "звільнити" Донбас.

Читайте також: