Путін наказував своїм солдатам страчувати українців під час вторгнення - британська розвідка

Володимир Путін / Reuters

Плани російського диктатора Володимира Путіна по вторгненню в Україну включали в себе масові позасудові страти. Про на своїй сторінці в Twitter написав керівник британської розвідки MI6 Річард Мур.

"Ми знали, що плани Путіна щодо вторгнення включали позасудові страти його військовими і розвідувальними службами. Повідомлення про вбивства в стилі страти мирних жителів зі звільнених районів викликають жах і холодять кров", — зазначив він.

31 березня українські військові звільнили Бучу від російських окупантів. 2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що від росіян звільнені всі населені пункти Київської області.

2 квітня нинішнього року Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що після звільнення міста від російських окупантів у братських могилах поховали 280 осіб. За його словами, вулиці населеного пункту "усіяні мертвими тілами".

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон різко прокоментував"бучанську різанину".

За словами глави уряду сполученої держави, звірячі вбивства мирних жителів у Київській області є огидними.

"Підлі напади Росії на мирних жителів в Ірпені та Бучі є ще одним доказом того, що Путін і його армія скоюють військові злочини в Україні. Ніяке спростування або дезінформація Кремля не можуть приховати те, що є правдою: Путін у відчаї, його вторгнення терпить крах, а рішучість України ніколи не була така сильна", – підкреслив Джонсон.