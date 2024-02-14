"Це не спрацює": військовий про те, що не так з указом Зеленського про Сили БПЛА

Рішення президента про створення Сил безпілотних систем уже застаріло, вважає Юрій Касьянов.

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Юрій Касьянов оцінив застосування дронів на фронті / Колаж: Главред, Фото: скріншот, УНІАН

Військовослужбовець Збройних сил України, блогер Юрій Касьянов прокоментував нещодавній указ президента Володимира Зеленського про створення Сил безпілотних систем.

"Проблеми виникнуть одразу, тому що це не буде працювати. Перш за все, багато хто припускається помилки і невірно читає написане і сказане президентом. Сили безпілотних систем - це не окремий рід військ, на відміну від авіації, військово-морського флоту, танкових, десантно-штурмових військ. Тут же пропонується створити окремі сили військ, і це не одне й те саме", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Як приклад він навів медичні сили: медики є в кожному підрозділі, але у них немає окремого підрозділу, що складається лише з медиків (за винятком госпіталю).

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"Річ у тім, що це рішення президента застаріло. Крім того, що будуть зроблені якісь нові бюрократичні додаткові інституції - наприклад, створять командування, а полковники отримають свої чергові посади (і я боюся, що знову це будуть не фахівці в дронах, а когось призначать), нічого доброго з цього не вийде", - каже військовий.

На його думку, цей процес необхідно було починати 5-10 років тому, коли дронів ще було мало, їх дійсно застосовували тільки професіонали, яких теж було небагато.

"Зараз дрони є майже в кожному відділенні, і навіть часом у кожного бійця - вони стали такою самою зброєю, як автомат чи набої. Адже немає ж ніякого окремого роду військ для автомата чи пістолета?", - зауважив співрозмовник.

Він також упевнений, що просто зараз відбувається революція дронів у військовій справі, а після закінчення російсько-української війни підходи до застосування дронів зміняться, тому Україні вже зараз необхідно змінити державний підхід у цьому питанні.

"Нам потрібні міністерство або комітет із дронів, які б керували всім, починаючи від проектування, замовлення, виробництва і закінчуючи застосуванням дронів. Зараз ми перебуваємо тільки на першому етапі, і вже за півроку будуть такі дрони, які не керуватимуться людьми, а будуть самі знаходити ворожих солдатів або танки і знищувати їх", - додав Касьянов.

Хто такий Юрій Касьянов Військовослужбовець ЗСУ, волонтер, активіст ініціативи "Армія SOS", очільний ініціативи "A. Drones". Радіоінженер, спеціаліст з аеророзвідки. Займається виробництвом дронів і БПЛА для української армії і безпосередньо аеророзвідкою, заснував громадське дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV". Закінчив Київське вище військово-авіаційне інженерне училище в 1991-му, потрапив за розподілом служити в Білорусь. Повернувся до України в 2001 році. На своїх сторінках у соцмережах активно аналізує ситуацію на фронті.

Сил безпілотних систем у ЗСУ

Раніше повідомлялося про те, що президент Володимир Зеленський доручив створити Сили безпілотних систем ЗСУ. Забезпеченням реалізації цього доручення повинні будуть зайнятися Кабмін і Генштаб.

Пізніше в Міноборони пояснили, навіщо створили Сили безпілотних систем. Заступник глави Міноборони Олександр Павлюк сказав, що максимально створюють можливості для збільшення обсягів виробництва дронів і направлення їх у війська.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що роль дронів у війні з Росією збільшується щодня. За його словами, зростає кількість їх використання з обох сторін.

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