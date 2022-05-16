"Це українська земля": Братчук натякнув на зачистку Зміїного від рашистів

Окупанти і далі намагаються наростити присутність на Зміїному, розповів прес-секретар Одеської обласної військової адміністрації.
Найближчим часом навколо острова Зміїний в Чорному морі можна очікувати розвитку подій, розповів прес-секретар Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.
Він підкреслив, що окупанти і далі намагаються наростити присутність на Зміїному. Однак наші військові вже не раз завдавали нищівних ударів росіянам на цьому острові, зазначив він у коментарі Каналу 24.
"А наш острів Зміїний - це взагалі тема важлива. Коментувати не буду, але сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо кілька цікавих речей. Тому що цей острів стратегічний, це розуміє і ворог. Але це українська земля і чому б не повторити те, що було на Харківщині", – заявив співрозмовник.
Він також розповів, що в Чорному морі стоїть кілька російських кораблів.
"Але їх кількість постійно змінюється, йде перегрупування. Ці кораблі продовжують періодично випускати ракети, тому вони час від часу йдуть до Криму, щоб поповнити запаси", – додав Братчук.
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Нагадаємо, ВМС Збройних сил України раніше повідомили, що знищили в Бердянську десантний корабель Чорноморського флоту окупантів. Під час цього були пошкоджені ще два інших ворожих судна. Також бійцям ЗСУ вдалося знищити сховище палива ємністю в 3 тисячі тонн. А потім загоряння перекинулося на склад боєприпасів ворога.
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