Це зможе переломити ситуацію в Авдіївці: екскомандир 'Айдару' назвав 2 варіанти

За словами екскомандира Айдару, на Авдіївському напрямку події можуть розгортатись за 2 сценаріями, одак все залежить від рішень Генштабу ЗСУ.

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В Генштабу ЗСУ є два варіанти дій на Авдіївському напрямку / Колаж Главред, фото: скріншот, 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка

Щоб змінити обстановку в районі Авдіївки, необхідно передислокувати туди значні резерви. Таку думку висловив військовий експерт та колишній заступник командира взводу 24 батальйону Територіальної оборони "Айдар" Євген Дикий в коментарі для "Еспресо".

"Команди відступати з Авдіївки наші військові ще не отримували. Зараз судити, чи це відбудеться, не потрібно. Оскільки є речі, про які ми не маємо знати права. Зокрема, які резерви має наш Генштаб", — пояснив Дикий.

За його словами, для того, аби змінити ситуацію на Авдіївському напрямку на користь Сил оборони України, потрібно перекинути на цей напрямок значні резерви. Він додав, що в Генштабу є 2 різні рішення.

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"Або відходити й переходити на другу лінію оборони. Або підкинути на цей напрямок підкріплення. Мені очевидно, що наш гарнізон в Авдіївці ще якийсь час буде успішно оборонятись. Втім, це не вічно. Тобто, якщо ми хочемо кардинально переломити ситуацію на Авдіївському напрямку, то туди треба кинути значні резерви. От вже чи є ці резерви в нас, нікому знати не потрібно. Це інформація лише для Генштабу ЗСУ", — сказав він.

Бойові дії на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська намагаються захопити селище Степове, розташоване біля Авдіївки, з метою перерізати логістичні маршрути Збройних сил України. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначив, що незважаючи на ці спроби, наразі окупанти не контролюють цей населений пункт.

Як повідомили в Інституті вивчення війни, українські війська проводять наступ на південний напрямок від Степового. Бої тривають неподалік від коксохімічного заводу та промислової зони.

Представник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, поділився інформацією про ситуацію, що розгортається на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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