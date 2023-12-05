ЗСУ відбили втрачені позиції та атакують поблизу Степового - ISW

На Авдіївському напрямку, біля коксохімічного заводу і промзони ведуться запеклі бої.

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Українські військові атакують окупантів біля Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

Українські війська ведуть атаку на південь від Степового. Неподалік від коксохімічного заводу і промзони продовжуються запеклі бої. Про це повідомив ISW.

За геолокаційними даними, опублікованими 4 грудня, видно, що українські сили здійснюють атаки на російські позиції в лісосмузі на південь від Степового. Ці атаки підтверджують відновлення втрачених позицій на початку грудня ЗСУ під Авдіївкою. Проте, російські війська продовжують наступальні операції на Авдіївському напрямку та просунулись.

В той же час, окупанти здійснили просування на Авдіївському напрямку та в районі водосховища на північ від Авдіївки. Також, за геолокаційними знімками, російські війська просунулися в межах Степового (5 км на північний захід від Авдіївки).

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За даними російських військових блогерів, окупанти контролюють Степове та промислову зону, навколо якої ведуться активні бої.

Натомість український Генеральний штаб спростовує інформацію про успіхи операцій російських військ у різних районах близько Авдіївки. За даними Генштабу невдалі наступальні операції окупанти здійснили на схід від Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки, Степового, Північного та Первомайського.

Ситуація поблизу Авдіївки

Нагадаємо, під час третьої хвилі штурму Авдіївки окупанти просунулись на декількох місцях поблизу міста. Росіяни наступають з двох додаткових напрямків - на промзону на південний схід від Авдіївки та зі Спартака.

Також, окупанти не припиняють свій наступ на Авдіївку в Донецькій області, незважаючи на значні втрати у боях. За інформацією від керівника Центру військово-правових досліджень, зараз у Сил оборони України існує стратегічний план протистояння окупантам на цьому напрямку, проте його реалізація вимагає великих зусиль.

Як раніше повідомляв Главред, російські окупанти очікують на кращі погодні умови для наступу на Авдіївку, плануючи відправити важку техніку для штурму. Інформацію про це 3 грудня надав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він підкреслив, що найбільш складними зараз є напрямки Степового, коксохімічного заводу та Авдіївської промзони.

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