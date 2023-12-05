Окупанти намагаються перерізати логістику ЗСУ під Авдіївкою - Барабаш

Війська РФ безперервно штурмують коксохім та за будь-яку ціну намагаються проникнути в місто.

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Окупанти намагаються захопити селище Степове / Колаж: Главред, фото: facebook.com / GeneralStaff.ua, twitter.com / poroshenko

Російські війська намагаються захопити селище Степове, розташоване поблизу Авдіївки, щоб перерізати логістичні шляхи Збройних сил України. Незважаючи на ці спроби, окупанти поки не володіють цим населеним пунктом. Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в коментарі для Радіо Свобода.

За його словами, на усій лінії фронту біля Авдіївки тривають інтенсивні бої, під час яких противник намагається прорвати лінію оборони. Особливу увагу окупанти приділяють саме селищу Степове, де ведуться важкі бої.

"Зрозуміло, чому вони це роблять, чому для них дуже важливе Степове. Хочуть перерізати логістику. Це найближчий напрямок для того, щоб перерізати нам єдину дорогу", – сказав Барабаш. відео дня

Незважаючи на ці спроби, селище залишається під українським контролем. Однак окупанти продовжують невеличкими групами шукати слабкі місця, щоб пройти далі.

"Буквально вчора-позавчора були дуже серйозні стабілізаційні дії з нашого боку. Зараз ворога в Степовому немає, зараз Степове повністю контролюється Збройними силами України", – додав глава Авдіївської МВА.

Коксохімічний завод в Авдіївці

Голова адміністрації додав, що окупанти штурмують коксохімічний завод в Авдіївці майже цілодобово, кидаючи різні групи для атаки. Однак жодна з їх спроб зайти на територію не була успішною. Наразі коксохімічний завод залишається під контролем українських сил.

"Іноді справді вони доходять майже до паркану заводу. Пишуть вони дуже часто: "ми зайшли на коксохім", "нам залишилося два дні, три дні – коксохім буде повністю наш". Це не відповідає дійсності. Жодного разу на коксохім вони не заходили", – зазначив Віталій Барабаш.

За його словами, біля промислової зони Авдіївки також тривають жорсткі бої. Очевидно, окупанти отримали наказ проникнути в місто за будь-яку ціну, незважаючи на власні втрати. Збройні сили України відповідають на атаки і вже знищили чимало військової техніки противника.

Бої поблизу Авдіївки - останні новини

Нагадаємо, під час третьої хвилі штурму Авдіївки окупанти розширили тактику і відкрили два додаткових напрямки наступу. Активна фаза наступу відбувається на південний схід від Авдіївки та зі Спартака.

Також на Авдіївському та Мар'їнському напрямках продовжуються активні бойові дії. Ворожі втрати налічують сотні, при цьому значна кількість окупантів здаються в полон. Навіть зі значними втратами ворог не збирається відмовлятися від спроб захоплення Авдіївки.

Крім цього, українські військові ведуть атаку на південь від Степового, неподалік від коксохімзаводу та промзони. Інститут вивчення війни повідомив про запеклі бої поблизу цих об'єктів. За геолокаційними даними від 4 грудня видно, що ЗСУ атакують російські позиції у лісосмузі на південний захід від Степового.

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