"Це сильний ворог": Залужний сказав, якого російського воєначальника поважає

За словами головнокомандувача ЗСУ, йому цікава думка цього воєначальника як військового, і його потрібно поважати, щоб Україна могла перемогти.

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Залужний сказав, якого російського воєначальника поважає/ Офіс президента України, Міноборони РФ

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний зізнався, що він цікавиться публікаціями однієї людини з військового командування країни-агресорки Росії – начальника Генштабу збройних сил РФ генерала Валерія Герасимова.

Він зазначив, що цікавиться лише військовими думками ворожого воєначальника. Про це Залужний розповів у інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову у спецпроєкті "Рік. За кадром".

"У Росії є одна людина, один воєначальник, якого я постійно читаю. Зараз він нічого свіжого не публікує, але цю людину я читаю і мені цікава його думка як військового. Решту – ні", – сказав Залужний.

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Він зазначає, що Герасимов – сильний ворог, тому для перемоги України у війні проти РФ варто це розуміти і потрібно навіть поважати такого супротивника.

"Він сильний, він підступний, непередбачуваний. Одним словом, це сильний ворог, якого треба нам, військовим, навіть поважати – задля перемоги", – наголосив Залужний.

Війна в Україні

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний зазначав, що перемога України в війні з Росією повинна ознаменуватися не тільки виходом на кордони в межах 1991 року, але і створенням умов, що виключають в майбутньому нову агресію РФ.

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