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"Це сильний ворог": Залужний сказав, якого російського воєначальника поважає

Альона Вороніна
13 травня 2023, 08:42 оновлено 13 травня, 08:46
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За словами головнокомандувача ЗСУ, йому цікава думка цього воєначальника як військового, і його потрібно поважати, щоб Україна могла перемогти.
Валерий Залужный, российские военные
Залужний сказав, якого російського воєначальника поважає/ Офіс президента України, Міноборони РФ

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний зізнався, що він цікавиться публікаціями однієї людини з військового командування країни-агресорки Росії – начальника Генштабу збройних сил РФ генерала Валерія Герасимова.

Він зазначив, що цікавиться лише військовими думками ворожого воєначальника. Про це Залужний розповів у інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову у спецпроєкті "Рік. За кадром".

"У Росії є одна людина, один воєначальник, якого я постійно читаю. Зараз він нічого свіжого не публікує, але цю людину я читаю і мені цікава його думка як військового. Решту – ні", – сказав Залужний.

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Він зазначає, що Герасимов – сильний ворог, тому для перемоги України у війні проти РФ варто це розуміти і потрібно навіть поважати такого супротивника.

"Він сильний, він підступний, непередбачуваний. Одним словом, це сильний ворог, якого треба нам, військовим, навіть поважати – задля перемоги", – наголосив Залужний.

Війна в Україні

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний зазначав, що перемога України в війні з Росією повинна ознаменуватися не тільки виходом на кордони в межах 1991 року, але і створенням умов, що виключають в майбутньому нову агресію РФ.

У ніч на суботу, 13 травня, в більшості областей України оголошувалася повітряна тривога, російські окупанти атакували іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок цього є влучання по об'єктах житлової та промислової інфраструктури. Влучання зафіксовані у Миколаївській, Хмельницькій та Львівській областях.

Політичний аналітик Олександр Кочетков висловив думку, що власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин хоче вивести бойовиків своєї ПВК з Бахмута до початку українського контрнаступу. Публічно заявляючи про купу проблем окупантів на фронті він фактично готує ґрунт для відходу вагнерівців. Але під час спроби Пригожина вивести вагнерівців з Бахмута може розгорітися збройна сутичка бойовиків його ПВК з Росгвардією.

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