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РФ атакувала Україну дронами: у ряді регіонів гриміли вибухи, є прильоти та поранені

Олексій Тесля
13 травня 2023, 07:14 оновлено 13 травня, 07:21
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В результаті вибухів є постраждалі, а також попадання по об'єктах інфраструктури.
Дим, дрони-камікадзе Шахед
Окупанти атакували Україну дронами-камікадзе / pixabay.com, Telegram

У ніч на суботу, 13 травня, в більшості областей України оголошувалася повітряна тривога, російські окупанти атакували іранськими дронами-камікадзе.

В результаті є попадання по об'єктах житлової та промислової інфраструктури. Про це йдеться в повідомленні голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Прильоти" на Миколаївщині

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що в результаті обстрілу три людини отримали поранення. Одного з них забрала "швидка", а двом надали допомогу на місці.

відео дня

За його даними, виникла пожежа на підприємстві, рятувальники працюють на місці події. В результаті удару РФ в одній з п'ятиповерхівок вибиті практично всі вікна, пожежі в трьох квартирах.

"Що стосується постраждалих - з'ясовуємо. Медики працюють на місці. Також є пошкодження в навчальному закладі", - додав він.

За інформацією Віталія Кіма, в результаті обстрілу виникла пожежа на 1 поверсі житлової п'ятиповерхівки.

Судячи з інформації Віталія Кіма, область піддавалася атакам дронами-камікадзе.

Вибухи в Київській області

У ніч на суботу повітряна тривога оголошувалася в Київському регіоні, при цьому в області було чути роботу сил ППО.

"Київська область! Загроза атаки ворожих БпЛА. Сили ППО працюють за цілями", — повідомляла Київська обласна військова адміністрація.

Там закликали громадян перебувати в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги.

Вибухи у Хмельницькому

У Хмельницькому сьогодні вночі, 13 травня, прогриміла серія вибухів, повідомляє "Суспільне".

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації підтвердили вибухи в області.

"Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких", — йдеться в повідомленні ОВА.

При цьому в місті та області оголошувалася повітряна тривога. Жителів закликали залишатися в укриттях.

На Львівщині прогриміли вибухи

Як повідомляє РБК-Україна, в ніч на 13 травня у Львівській області також прогриміли вибухи.

"Під час повітряної тривоги у Львівській області пролунали вибухи", — сказано в повідомленні.

Повітряні удари по Україні

Нагадаємо, вранці 9 травня російські окупанти вчинили ракетну атаку на Україну. У Києві прогриміли потужні вибухи. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в столиці працювали сили ППО.

За попередніми даними КМВА, в Голосіївському районі в результаті падіння уламків у двір приватного будинку сталося загоряння. Інформація перевіряється. Крім того, в Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині.

За даними Київської міської Військової адміністрації, російські загарбники в ніч на вівторок, 9 травня, запустили по Києву близько 15 ракет. Українська протиповітряна оборона знищила всі ворожі цілі.

У КМВА зазначили, що це вже п'ята повітряна атака по Києву з початку травня.

Більше новин:

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