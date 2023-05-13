РФ атакувала Україну дронами: у ряді регіонів гриміли вибухи, є прильоти та поранені

У ніч на суботу, 13 травня, в більшості областей України оголошувалася повітряна тривога, російські окупанти атакували іранськими дронами-камікадзе.
В результаті є попадання по об'єктах житлової та промислової інфраструктури. Про це йдеться в повідомленні голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Прильоти" на Миколаївщині
Мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що в результаті обстрілу три людини отримали поранення. Одного з них забрала "швидка", а двом надали допомогу на місці.
За його даними, виникла пожежа на підприємстві, рятувальники працюють на місці події. В результаті удару РФ в одній з п'ятиповерхівок вибиті практично всі вікна, пожежі в трьох квартирах.
"Що стосується постраждалих - з'ясовуємо. Медики працюють на місці. Також є пошкодження в навчальному закладі", - додав він.
За інформацією Віталія Кіма, в результаті обстрілу виникла пожежа на 1 поверсі житлової п'ятиповерхівки.
Судячи з інформації Віталія Кіма, область піддавалася атакам дронами-камікадзе.
Вибухи в Київській області
У ніч на суботу повітряна тривога оголошувалася в Київському регіоні, при цьому в області було чути роботу сил ППО.
"Київська область! Загроза атаки ворожих БпЛА. Сили ППО працюють за цілями", — повідомляла Київська обласна військова адміністрація.
Там закликали громадян перебувати в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги.
Вибухи у Хмельницькому
У Хмельницькому сьогодні вночі, 13 травня, прогриміла серія вибухів, повідомляє "Суспільне".
У Хмельницькій обласній військовій адміністрації підтвердили вибухи в області.
"Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких", — йдеться в повідомленні ОВА.
При цьому в місті та області оголошувалася повітряна тривога. Жителів закликали залишатися в укриттях.
На Львівщині прогриміли вибухи
Як повідомляє РБК-Україна, в ніч на 13 травня у Львівській області також прогриміли вибухи.
"Під час повітряної тривоги у Львівській області пролунали вибухи", — сказано в повідомленні.
Повітряні удари по Україні
Нагадаємо, вранці 9 травня російські окупанти вчинили ракетну атаку на Україну. У Києві прогриміли потужні вибухи. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в столиці працювали сили ППО.
За попередніми даними КМВА, в Голосіївському районі в результаті падіння уламків у двір приватного будинку сталося загоряння. Інформація перевіряється. Крім того, в Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині.
За даними Київської міської Військової адміністрації, російські загарбники в ніч на вівторок, 9 травня, запустили по Києву близько 15 ракет. Українська протиповітряна оборона знищила всі ворожі цілі.
У КМВА зазначили, що це вже п'ята повітряна атака по Києву з початку травня.
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