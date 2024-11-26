'Це політичне самогубство': експерт розповів, чи вдарить Путін ядеркою по Україні

Використання ядерної зброї має серйозні політичні наслідки та може бути так само непередбачуваним і небезпечним, як хімічна зброя, наголосив Павло Лакійчук.

https://glavred.net/ukraine/eto-politicheskoe-samoubiystvo-ekspert-rasskazal-udarit-li-putin-yaderkoy-po-ukraine-10617227.html Посилання скопійоване

Наскільки реальна загроза ядерного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: Кремль, ua.depositphotos.com

Головні тези:

Ймовірність ядерного удару РФ по Україні завжди існує

МБР не підходять для ударів по Україні, проте Путін має інші системи ядерного ураження

Використання ядерної зброї стане політичним самогубством для будь-якого лідера

Загроза ядерного удару по Україні існує завжди. Проте застосування ядерної зброї будь-яким лідером фактично стане політичним самогубством. Про це в інтервʼю Главреду розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

"Якщо говорити про ядерний удар по Україні, то така ймовірність існує завжди. Для цього МБР точно не потрібні", - зазначив експерт.

За його словами, МБР не призначена для ударів на таких відстанях. Водночас Путін має в арсеналі різноманітні системи ядерного ураження, зокрема ракети Х-50, Х-555, Х-101, що запускаються з літаків стратегічної авіації Ту-95 чи Ту-160, а також "Іскандери", "Кинджали", "Калібри" — усі вони здатні нести ядерну боєголовну.

"Питання полягає в тому, що буде, якщо використають? Що далі? Увесь світ боїться ядерної війни, ядерної ескалації. Ота прищепа Хіросіми і Нагасакі діє і буде діяти. Але часто-густо ті, хто розглядають практичне і теоретичне застосування ядерної зброї, розуміють, що це – як хімічна зброя, яка теж заборонена", - наголосив Лакійчук.

Експерт підкреслив, що використання ядерної зброї має серйозні політичні наслідки. Лакійчук порівняв її з хімічною зброєю, яка хоча й заборонена, не застосовується через свою неефективність та непередбачуваність. Подібно до хімічної зброї, ядерна зброя може завдати шкоди не лише ворогу, а й своїм власним силам.

"Мені здається, та й більшість політиків так вважає, що ядерний удар — це політичне самогубство. І неважливо, ким він здійснений: Путіним, Кім Чен Ином, аятолами, Байденом чи ще кимось з лідерів", - додав він.

Типи ядерної зброї / Інфографіка: Главред

Дивіться відео Павла Лакійчука Главреду про ядерний шантаж Путіна:

Ракетний удар РФ по Україні - прогнози

Нагадаємо, 21 листопада країна-агресор Росія завдала удару по Дніпру балістичною ракетою, ймовірно, з ракетного комплексу "Кедр". Підлітний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в Дніпрі становив 15 хвилин.

Також 22 листопада було повідомлено про закриття повітряного простору РФ з 06:00 до 22:00 через можливі нові випробування на полігоні Капустин Яр. Військовий оглядач Денис Попович вважає, що це може бути сигналом до можливого удару по Україні балістичною ракетою "Кедр", яку раніше запустили по Дніпру.

Як повідомляв Главред, за словами аналітика Дмитра Снєгирьова, Пентагон не бачить ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї проти України. Він наголосив, що ключові партнери Росії (Китай і Індія) категорично проти використання тактичної ядерної зброї, що обмежує можливості Кремля.

Читайте також:

Хто такий Павло Лакійчук? Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред