РФ може здійснити ядерний удар, її нічого не стримує - Катков

При цьому для ядерного удару РФ може не використовувати ракети середньої дальності.

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РФ може завдати ядерного удару / Колаж: Главред, фото: Главред, pixabay

Головне із заяви Каткова:

РФ може завдати ядерного удару по Україні

Ядерний удар може бути завданий не тільки міжконтинентальною балістичною ракетою

РФ може продовжити бити по Україні міжконтинентальними балістичними ракетами. До того ж російському диктатору Володимиру Путіну нічого не заважає здійснити ядерний удар. Про це заявив військовий експерт та головний редактор Defense Express Олег Катков, повідомляє Еспресо.

Він переконаний, що РФ намагається залякати не лише Україну, а й весь світ.

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"РФ може навіть здійснити ядерний удар. Немає нічого, що могло б їх стримати. Причому такі удари не обов’язково можуть бути завдані міжконтинентальними або середньої дальності ракетами. Стандартними носіями ядерних зарядів є комплекси "Іскандер" або ракети Х-102", - заявив Катков.

Він додав, що у випадку підготовки до ядерного удару будуть відповідні команди, приготування, які будуть зафіксовані партнерами. У випадку балістичного удару із застосування ракет середньої дальності в українців є менш як 10 хвилин, щоб пройти в укриття.

Час підльоту ракети РС "Рубіж" / Інфографіка Главред

Слід розуміти, що траєкторію ракет складно передбачити, бо вона підіймається на висоту понад 100 км, після чого бойові блоки повертаються в атмосферу та вражають ціль. Швидкість ракети може досягати 5-6 км/с.

"У Європі є два стаціонарні комплекси протиракетної оборони — у Польщі та Румунії. Вони здатні перехоплювати ракети, у тому числі середньої дальності. Це важливе технічне питання, оскільки ефективність перехоплення залежить від траєкторії польоту ракети на активних ділянках. Також партнери могли б нам передати мобільні системи, які можна переміщувати на колесах. Є система THAAD, яка є підстраховуючою, оскільки вона ефективно перехоплює моноблочні бойові частини ракет середньої дальності, діючи переважно в атмосфері та трохи поза її межами. Але у США є лише сім батарей цієї системи", - пояснив він.

Балістичний ракетний удар по Дніпру 21 листопада - головні новини

Раніше повідомлялося про те, що країна-агресор Росія завдала удару по Дніпру 21 листопада балістичною ракетою, ймовірно, з ракетного комплексу "Кедр". Підлітний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до потрапляння в місті Дніпро становив 15 хвилин, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомляв Главред, 21 листопада РФ запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Російські загарбники вранці запустили низку ракет по Україні. Було атаковано місто Дніпро - там було пошкоджено підприємства та критичну інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою. За його словами, ворог боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. Також він зазначив, що Путін використовує Україну як полігон.

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Хто такий Олег Катков Олег Катков - експерт з озброєнь, головний редактор програм інформаційно-консалтингового агентства Defense Express. Працює в агентстві з 2019 року. Сфера інтересів: огляд і аналіз озброєнь, а також військово-промислових аспектів, пов'язаних із повномасштабною війною Росії проти України. Раніше був керівником пресслужби найбільшого оборонного конгломерату України і працював як журналіст у провідних ЗМІ, в яких висвітлював теми війни та оборонно-промислового комплексу.

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