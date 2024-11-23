РФ тестує ракету 'Кедр': існує загроза повторного удару по Україні - експерт

Окупанти проводять тестування ракетної системи "Кедр" й полігоном для випробування слугує територія України".

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РФ може повторно атакувати Україну / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Окупанти можут вкотре аткувати Україну балістичною ракетою

В України обмежені можливості збивати ракети "Кедр"

У пʼятницю, 22 листопада, було повідомлення про те, що повітряний простір РФ закривається від 06:00 до 22:00 години у зв’язку з можливістю нових випробувань на полігоні Капустин Яр, звідки "Кедр" був запущений по Дніпру. На думку військового оглядача Дениса Поповича, ці події можна розцінювати, як загрозу удару по територію України.

Експерт в ефірі Radio NV наголосив, що РФ може завдати повторного удару балістичною ракетою "Кедр" по Україні.

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"Ми чули про те, що цих Кедрів, експериментальних зразків, у росіян принаймні два або понад два. Вони зараз проводять випробування цієї системи й полігоном для випробування слугує територія України", — окреслив Попович.

При цьому він додав, що подібні пуски можуть бути просто випробувальними, зокрема по цілях на території РФ.

"Тобто те, що вони (окупанти ред.) запустили його, не обов’язково буде по території України, але подібну ймовірність треба очікувати", - пояснив експерт.

Водночас Попович зазначив, що в України "дуже-дуже обмежені" можливості збивати цей тип балістики.

Він підсумував, що Повітряні сили ЗСУ не зможуть сказати, куди саме полетить ця ракета, якщо пуск відбудеться по території України.

Балістична ракета "Кедр" / Інфографіка: Главред

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Як писав Главред з посиланням на ГУР, країна-агресорка Росія завдала удару по Дніпру 21 листопада балістичною ракетою ймовірно з ракетного комплексу "Кедр". Орієнтовний час підльоту цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що РФ повинна була виготовити два експериментальні зразки ракети зі складу ракетного комплексу "Кедр" станом на жовтень поточного року. Водночас начальник ГУР наголосив, що "Орешник", як називав ракету, що атакувала Дніпро, диктатор Володимир Путін - назва науково-дослідної роботи, "це просто шифр". Сама ж ракета називається "Кедр".

Згодом зʼясувалось, що після удару країни-агресора по Дніпру балістичною ракетою "Кедр", Україна працює над отриманням американської системи THAAD або модернізацією Patriot. В Генеральному штабі ЗСУ вважають, що мета РФ - залякати українців.

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Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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