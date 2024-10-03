"Це страшенно погано для військових": на армію України чекають нові труднощі – Ступак

Просуватися вперед у таких умовах буде дуже важко, захисники України не зможуть рухатися важкою технікою, і окупанти теж.

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На армію України чекають нові труднощі, зазначає Ступак/ колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 4 окрема танкова бригада

Українська армія може зіткнутися з новими труднощами з приходом сезону холодів та дощів. Після опадів по ґрунту не зможе нормально пересуватися важка техніка, а в окопах стоятиме вода. Така ситуація з погодою, звісно, може зупинити рух окупантів, проте на просування українських військ це теж неабияк вплине.

Погіршення погоди буде дуже поганим фактором для усіх військових. Про це сказав ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак, повідомляє OBOZ.UA.

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Він зазначив, що погодний чинник ніяк не допоможе українським військовим.

"Ми вже проходили ці історії 2022, 2023 року. Казали, український чорнозем не дасть російській техніці проходити… Цей чорнозем не розрізняє, яка техніка їде, російська чи українська. Усі грузнуть однаково. Усі в окопах по пояс у воді. Це страшенно погано для всіх військових. Припустімо, за три тижні дощів буде менше важкої техніки. Так, наступати в таких умовах важче. Техніка може десь грузнути, це дійсно мінус. Але тоді підуть мотоцикли і наступатимуть пішки. Отже, щоб це повністю змінило ситуацію – ні", – зазначив він.

Також, за словами Ступака, в України зараз немає суттєвих переваг, які дали б змогу перехопити ініціативу на фронті.

"Я б хотів сказати, що ми маємо далекобійну зброю, що все супер, але є комплекс усього. На жаль, у росіян просто арифметично всього більше, ніж у нас – людей, можливостей. Вони готові покласти свою економіку заради перемоги в цій війні, готові кинути на війну 40% держбюджету. Кремль користується тим, що в Росії немає політиків, які могли б протистояти цьому, немає жодної опозиційної фракції тощо. На жаль, такі диктаторські режими у цьому виграють", – сказав він.

Ступак зазначив, що в української армії є низка проблем, які потрібно вирішити. Зокрема, армії потрібно більше людей, також нашій державі треба покращувати власне виробництво зброї.

"Нам потрібні люди, потрібне виробництво. Так, у нас є виробництво, але виявляється, що його недостатньо. Ми маємо тримати певні локації політично, не відходити з них, бо саме політично вони важливі. Є й проблеми в армії, де ще залишилася радянщина. Тому сказати, що може нам допомогти змінити ситуацію вже наступного місяця… По суті, ситуація не змінилася за останніх 24 місяці", – додав Ступак.

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Війна в Україні – останні новини

Раніше генерал, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж висловив думку, що Курська операція не остання – генерал прогнозує нові прориви ЗСУ на територію РФ. Він зазначив, що завдяки успіхам у Курській області українські сили можуть відтягувати резерви ворога.

Також раніше повідомлялося, що війська РФ готуються до штурму – в Силах оборони попередили про плани ворога. Окупаційні війська не відмовляються від своїх загарбницьких планів, сказав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Нагадаємо, експерт розкрив план Путіна я сказав, чого хоче досягти РФ до холодів. Окупанти намагаються втілити свої плани у життя до початку холодів та сильних дощів, зазначає виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі Дмитро Жмайло.

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