Курська операція не остання: генерал прогнозує нові прориви ЗСУ на територію РФ

Завдяки успіхам у Курській області українські сили можуть відтягувати резерви ворога.

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У ЗСУ є можливість стримувати великі резерви противника на Курщині / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ISW

Операція ЗСУ у Курській області зменшила тиск на українське угруповання на фронті та змусила країну-агресора Росію перекинути туди підрозділи з гарячих напрямків в Україні.

На цьому Сили Оборони зупинятися не будуть, заявив в етері FREEДОМ генерал, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Зокрема через те, що ворог провалив спробу витіснити українські війська з Курщини.

Попри залучення різнопланових сил і засобів, окупантам вдалося зайти лише у три населені пункти протягом тижня. В той же час, ЗСУ взяли контроль над 4 новими селами.

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"Провели ще додаткові удари в низці секторів Курської області, де ворог не очікує. Замикаємо частину якраз представників збройних сил ворога. Третій удар. Ми заходили на кордони з Курською областю. Тактичний успіх невеликий, але це ще відволікання сил і засобів", - додав генерал.

Продовження успішної операції ЗСУ свідчить про те, що українські сили можуть завдати ударів ще у 3-4 точках з прикордоння, тому росіяни готуються до цього та намагаються укріпити кордон.

"Я вважаю, що ми будемо тримати цю буферну зону, не даючи можливості ефективно наступати, будемо відтягувати резерви. Тому що це не просто одна операція. Це буде серія операцій, які будуть проводити ефективні дії як на території Росії, а в перспективі на території, яка окупована ворогом", - пояснив Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж? Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Ситуація у Курській області - останні новини

Нагадаємо, контрнаступ ворога у Курській області закінчився, фактично, безрезультатно. Forbes повідомляло, що російські війська зазнали значних втрат під час невдалої контратаки на українські позиції біля села Пльохово, яке було звільнене в рамках Курської операції. Намагаючись захопити цей населений пункт, ворог потрапив у свою ж пастку.

Раніше стало відомо, що операція ЗСУ на Курщині зіткнулася з серйозною артилерійською потужністю російських військ, які мали 18 реактивних систем залпового вогню БМ-21, 98 одиниць ствольної артилерії та 71 міномет. Попри це, українські війська успішно подолали опір.

Напередодні в армії країни-агресора Росії у Курській області спливав термін, який їм виділив кремлівський диктатор Володимир Путін на повернення захоплених ЗСУ територій. Окупанти перекидають туди додаткові сили, але це марно. Водночас ЗСУ продовжують просуватися вперед у Курській області. Хоча про захоплення стратегічно важливих об'єктів, як от Курська АЕС, наразі мова не йде, однак успіхи українських сил помітні.

Курська АЕС / Інфографіка: Главред

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