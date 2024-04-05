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Це фіаско для Росії: експерт розкрив деталі танкового "побоїща" під Авдіївкою

Юрій Берендій
5 квітня 2024, 03:57
Експерт зазначив, що причиною розгрому російської бронетехніки на Авдіївському напрямку є безвідповідальне планування наступу з боку командування РФ.
Це фіаско для Росії: експерт розкрив деталі танкового 'побоїща' під Авдіївкою
Експерт розкрив деталі танкового "побоїща" під Авдіївкою / Колаж Главред, фото: скріншот із відер

30 березня біля селища Тоненьке під Авдіївкою на Донеччині російські війська перейшли в масований наступ колоною бронетехніки, що складалась із 36 танків та 12 БМП. За даними Страткому ЗСУ в ході атаки противник втратив 12 танків та вісім БМП. Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп в ефірі FREEDOM зазначив, що російське командування провалило найбільший з початку повномасштабної російської агресії проти України танковий наступ.

"Очевидно, що це не прорахунок, а проблема лежить дещо глибше… Справа навіть не в тому, що це провал. Важливо дивитися, у чому причина. Причина — це планування наступальної операції, яке абсолютно не відповідає реаліям, коли танкові сили й танкові підрозділи з бронетехнікою не залучаються належним чином. Коли загроза з боку тих, хто обороняється, не нейтралізується, коли немає безпосередньої підтримки та підстраховки під час атаки. Загалом, безліч речей, які за грамотного планування мали б здійснюватися тут, зроблено не було. На що розраховували — незрозуміло. Можливо, чомусь вважали, що вдасться застати противника зненацька або щось подібне. Однак такі розрахунки самі собою недоречні", — сказав він.

За словами Шарпа, російська армія використовує бронетехніку абсолютно безвідповідально.

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"Тут насамперед варто говорити про безграмотність… Безсумнівно, там зазнали важких втрат, але це щось близьке до розгрому і, загалом, втрата частини боєздатності та психологічний шок, і провал, і що завгодно", - зазначив він.

Він додав, що на локальному рівні, цей батальйон значно втратив боєздатність. Питання відновлення залишається відкритим.

"Тобто такого роду частина вже не здатна вирішувати ті завдання, які намагалися поставити до атаки…", — наголосив він.

Аналітик вказує на те, що внаслідок розгрому під Тоненьким, російські окупанти за один бій втратили половину місячного виробництва танків в РФ.

Він наголошує, що внаслідок цього розгрому кількість техніки на локальні ділянці фронту значно зменшилася. На думку Шарпа, втрата такої кількості машин, можливо, на усьому фронті не є значущою, проте на локальному напрямку втрата третини батальйону є значною.

"І, звичайно ж, це удар серйозний для тих, хто брав участь у такому бою, який абсолютно бездарно спланований та закінчився фіаско", — пояснив Шарп.

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ

Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ.

Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої.

Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми.

При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Ситуація на фронті - бої на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський назвав головні причини виведення військ з Авдіївки.

30 березня російська армія здійснила, найімовірніше, один з найбільш масштабних танкових штурмів за 25 місяців повномасштабної війни. Збройні Сили України розгромили ворожу колону під Авдіївкою.

28 березня, сили РФ втратили кілька невстановлених одиниць техніки у боях за Орлівку, на захід від Авдіївки, повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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війна в Україні Авдіївка
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