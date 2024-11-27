Це далеко не Донбас: експерт назвав напрямок, де вирішується доля війни просто зараз

Ворог прикладає максимальних зусиль, щоб зміцнити свої позиції на Південному напрямку.

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Окупанти намагаються наростити угруповання військ до максимуму / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Ключове із заяв Грабського:

Армія РФ робить все, щоб не допустити нашого прориву в районі Кінбурнської коси

Необхідною метою для перемоги у війні є півострів Крим

Одне з найбільших значень війни Росії проти України має саме ситуація на Південному фронті. Саме через південь України, як переконаний військовий експерт, учасник миротворчих місій у Косово та Іраку Сергій Грабський, йде шлях до звільнення тимчасово окупованого Криму.

Свою думку аналітик висловив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

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"Доля війни вирішується на Південному фронті. І від того, як розвиватиметься ситуація саме на Південному фронті, залежить результат цієї війни. Саме тому противник, розуміючи, що він пішов ва-банк, ведучи активні бойові дії на сході, і його потенціал є не безмірним, робить усе можливе, щоб зміцнити свої позиції на Південному напрямку, не допустити нашого прориву в районі Кінбурнської коси та не допустити нашої висадки, як це було навесні цього року на лівому березі Дніпра, для того, щоб відсунути противника", — висловив думку експерт.

Кінбурнська коса / Инфографика: Главред

Грабський підкреслює, що в такий спосіб ЗСУ матимуть можливість у разі розвитку успіху прориватися в бік Криму і блокувати його.

А саме півострів, як переконаний учасник миротворчих місій у Косово та Іраку, залишається для України стратегічно важливою і необхідною метою для перемоги у війні.

"Зі звільненням Криму ми можемо говорити про перелом ситуації та перехоплення всієї стратегічної ініціативи на користь українських Сил оборони. Саме тому противник намагається наростити угруповання військ до максимуму, як вони думають, щоб не допустити можливого прориву українських Сил оборони на тимчасово контрольовані Росією території", — додав він.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляє Главред із посиланням на військового експерта Олега Жданова, на одній із ділянок фронту утворився справжній "Бермудський трикутник" для ворога. Полковник запасу пояснив, де РФ зазнає постійних поразок.

Також аналітики пояснювали, де РФ намагається перерізати постачання ЗСУ. У разі успіху окупанти зможуть вирівняти лінію фронту від Сонцівки до Костянтинополя.

Своєю чергою експерт Олександр Мусієнко пояснив, як ЗСУ зривають плани армії РФ. За його словами, для того, щоб запобігти та дещо переривати логістику ворога, і переривати забезпечення з окупованого Криму далі на Запорізькій і Придніпровський напрямки, завдаються точні та потужні удари.

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Хто такий Сергій Грабський Грабський Сергій (14 червня 1966, Тернопіль) – військовий коментатор, полковник запасу ЗСУ, громадський діяч. У 1998-1999 роках Грабський працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. У березні 2009 року, в складі тренувальної місії НАТО відбув до Іраку. За службу в Іраку першим серед громадян України отримав медаль НАТО "За особливі заслуги". Згодом брав участь у підготуванні миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

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