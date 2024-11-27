Логістика ворога під прицілом: експерт пояснив, як ЗСУ зривають плани армії РФ

Сили оборони України завдають ударів по об'єктах у тимчасово окупованому Криму.

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У Криму лунали вибухи / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, google.com/maps

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У середу, 27 листопада, у Криму було неспокійно

Армія РФ використовує аеродроми для перекидання живої сили на фронт

Для того, щоб зривати плани російських окупантів та ускладнювати їх логістику, Сили оборони України завдають ударів по об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі Radio NV.

За його словами, останнім часом армія РФ все частіше використовує аеродромні мережі, зокрема, і в тимчасово окупованому Криму для перекидання живої сили через значні втрати й ракет для зенітно-ракетних комплексів.

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"Зокрема на Запорізькому напрямку помітне перекидання сил, це відбувається протягом листопада, є загрози безпосередньо проведення ворогом там наступальних дій. Так само можу сказати, що десь протягом 70-ти днів фіксується певне скупчення російських військ на так званому придніпровському напрямку (це Лівобережжя Херсонщини). Відтак для того, щоб запобігти та дещо переривати логістику ворога, і переривати забезпечення з окупованого Криму далі на Запорізькій і Придніпровський напрямки, я думаю, і завдаються удари, у цьому є логічне пояснення", — розповів Мусієнко.

Вибухи в тимчасово окупованому Криму - останні новини

Як писав Главред, у середу, 27 листопада, в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Над Севастополем було видно дим. Гауляйтер міста Михайло Развожаєв заявив про "комбіновану атаку ЗСУ". Тим часом жителі Криму дуже стурбовані тим, що перед вибухами не звучав звук повітряної тривоги.

Раніше партизанський рух "Атеш" повідомляв, що російські окупанти розмістили системи протиповітряної оборони С-300 на мисі Фіолент у тимчасово окупованому Криму. За даними партизанів, на військовій базі на Фіоленті розташований 25-й береговий мобільний ракетний дивізіон, який відповідає за безпеку узбережжя за допомогою ракетних систем.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповідав, що доцільно для українських військ завдавати ударів по території тимчасово окупованого Криму, де в російських військових все ще є чимало стратегічно важливих об'єктів.

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Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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