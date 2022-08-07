"Це була спецоперація РФ": у розвідці назвали мету масового вбивства українських полонених в Оленівці

Оленівка, знімки / t.me/pgo_gov_ua і Крістофер Міллер

Росія будь-якими методами намагається перешкодити поставкам в Україну західного високоточного озброєння.

Таку думку представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов озвучив 7 серпня в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, вибух в будівлі колишньої колонії в Оленівці на не підконтрольній українському уряду території Донецької області, про який стало відомо 29 липня, була також спланований для цієї мети.

"З початку цієї страшної трагедії і страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, – це була фальсифікація", – сказав він.

Юсов підкреслив, що спроба видати теракт за навмисний обстріл високоточними системами HIMARS – це спецоперація, метою якої є не допустити подальшу військову допомогу Збройним силам України.

"Це була спецоперація для дестабілізації українського суспільства і деморалізації українських військовополонених. З самого початку це було фальсифікація, але світ швидко викриває такі речі", – підкреслив представник військової розвідки України.

Теракт в Оленівці

У Генштабі ЗСУ заявили, що в ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці на Донеччині, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ відразу поспішили звинуватити в цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила по місцю утримання українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених. Серед загиблих є бійці "Азова". Їх перевели в цей барак за кілька днів до того, як сталася трагедія.

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