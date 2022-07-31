'Варварська агресія': у США відреагували на кривавий теракт РФ в Оленівці

США продовжать надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від агресії Москви.
Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала теракт РФ в Оленівці Донецької області, в результаті якого загинули десятки українських військовополонених.
У своєму Twitter вона назвала неприпустимими обстріл колонії в Оленівці та повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими полоненими.
"Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці неприпустимий, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з українськими військовополоненими", - підкреслила американський дипломат.
Брінк додала, що США продовжать надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від агресії Москви.
Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.
"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.
До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".
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