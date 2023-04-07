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Потужні вибухи у Мелітополі знищили техніку окупантів, яку ті звозили 4 дні – Федоров

7 квітня 2023, 10:04
Вибухи пролунали у місці скупчення техніки та особового складу військових країни-агресорки Росії.
Дым, взрыв, украинские военные
Потужні вибухи у Мелітополі знищили техніку та особовий склад окупантів/ Telegram, 59 ОМПБр імені Якова Гандзюка

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області ввечері 6 квітня пролунали потужні вибухи. Цими вибухами було знищене зосередження техніки та особового складу російських окупантів.

Техніку російські загарбники звозили у це місце упродовж чотирьох днів. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

"Вчора приблизно о пів на дев’яту вечора було чутно вибухи у Мелітополі та Мелітопольському районі – селищі Веселе. До того була інформація, що ворог вже 4 дні поспіль звозить туди свою техніку та свій особовий склад", – повідомив Федоров.

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Він зазначив, що російські окупанти намагалися звозити туди техніку під час вимкненого мобільного зв’язку та інтернету у цьому селищі, щоб місцеві мешканці не мали змоги повідомити про це Збройним силам України та українським спецслужбам. Проте приховати скупчення техніки загарбникам не вдалося.

Також мер нагадав, що цього тижня вибухи відбувалися і в районі мелітопольського аеродрому. Він зазначив, що, згідно з його даними, за день до вибухів російські окупанти звозили туди багато свого надважливого вантажу за допомогою гвинтокрилів.

"Але в одну ніч весь цей вантаж вибухнув. І його нема. І така ситуація вже другий тиждень поспіль. І це сіє паніку серед окупантів", – зазначив Федоров.

Вибухи у Мелітополі

Вранці 29 березня у всіх районах тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області було чути звуки вибухів. У північних та західних районах міста, а також у Семенівці, Тамбовці та деяких інших навколишніх селах зникло світло.

Вранці 2 квітня у Мелітополі знову пролунали потужні вибухи. Мер Іван Федоров повідомив, що вибух стався у локомотивному депо, там була пожежа після вибуху і виднівся чорний дим.

У ніч на 6 квітня в окупованому місті знову пролунали потужні вибухи. За попередніми даними, "прильоти" були по військовій базі ворога, розташованій на аеродромі. Потужність вибухів була такою, що у деяких жителів відкривалися вікна від вибухової хвилі. Після "прильотів" у бік аеродрому промчали швидкі допомоги.

Крім цього, у центрі тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі вранці у понеділок, 3 квітня, підірвали автомобіль так званого "голови" смт Якимівка Максима Зубарєва. Колаборанта забрали до лікарні, він у важкому стані.

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