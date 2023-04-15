"30 людей відразу розірвало": у Казані прогримів вибух в районі танкового полігону

В результаті вибуху на полігоні в Казані є загиблі і поранені, кажуть місцеві жителі.

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У Казані прогримів потужний вибух / скріншот

У російській Казані прогримів потужний вибух, після чого над містом стало видно величезний стовп диму.

При цьому повідомляється про гучний вибух в районі танкового полігону, пише видання inkazan.

"З селищ Салмачі, Усади, Вознесенське та інших видно стовп диму. Зараз з селища Салмачі все ще видно дим, але вже не чорний, а сірий, передає кореспондент", — пише видання.

відео дня

У місцевих Telegram-каналах жителі повідомляють про гучний вибух в районі танкового полігону. Деякі ж говорять про двох гучних гуркітах з тривалою перервою. Згідно з повідомленнями, в результаті вибуху затряслися вікна в одному з житлових комплексів.

Додамо, що в мережі публікують відео очевидців. Вони розповідають про те, що в результаті вибуху на полігоні в Казані є загиблі і поранені.

"30 людей відразу розірвало", - розповідає один з місцевих жителів.

При цьому він посилається на дані, отримані від очевидців.

Потужні вибухи прогриміли в Казані / скріншот

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму.

Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.

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