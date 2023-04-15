УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"30 людей відразу розірвало": у Казані прогримів вибух в районі танкового полігону

Олексій Тесля
15 квітня 2023, 17:47 оновлено 15 квітня, 17:59
73
В результаті вибуху на полігоні в Казані є загиблі і поранені, кажуть місцеві жителі.
Screenshot
У Казані прогримів потужний вибух / скріншот

У російській Казані прогримів потужний вибух, після чого над містом стало видно величезний стовп диму.

При цьому повідомляється про гучний вибух в районі танкового полігону, пише видання inkazan.

"З селищ Салмачі, Усади, Вознесенське та інших видно стовп диму. Зараз з селища Салмачі все ще видно дим, але вже не чорний, а сірий, передає кореспондент", — пише видання.

відео дня

У місцевих Telegram-каналах жителі повідомляють про гучний вибух в районі танкового полігону. Деякі ж говорять про двох гучних гуркітах з тривалою перервою. Згідно з повідомленнями, в результаті вибуху затряслися вікна в одному з житлових комплексів.

Додамо, що в мережі публікують відео очевидців. Вони розповідають про те, що в результаті вибуху на полігоні в Казані є загиблі і поранені.

"30 людей відразу розірвало", - розповідає один з місцевих жителів.

При цьому він посилається на дані, отримані від очевидців.

Screenshot
Потужні вибухи прогриміли в Казані / скріншот

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму.

Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.

Читайте більше:

новини Росії Казань вибух
Реклама

Головне за день

Зеленський запровадив санкції проти дочки Шойгу і спортсменів, які підтримали агресію РФ

Зеленський запровадив санкції проти дочки Шойгу і спортсменів, які підтримали агресію РФ

16:59 Україна
"Будуть використовувати не як звичайні танки": Жданов-про те, навіщо окупантам старі Т-55 на фронті

"Будуть використовувати не як звичайні танки": Жданов-про те, навіщо окупантам старі Т-55 на фронті

15:48 Україна
"Україна і Польща стануть центром сили": після війни у Європі може утворитися міцний союз – Таїпов

"Україна і Польща стануть центром сили": після війни у Європі може утворитися міцний союз – Таїпов

15:09 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:47

"30 людей відразу розірвало": у Казані прогримів вибух в районі танкового полігону

17:22

7 основних помилок під час прання постільної білизни: що може її непоправно зіпсувати

17:21

Міг вижити, але доля розпорядилася інакше: подробиці загибелі 2-річного хлопчика в Слов'янськуВідео

16:59

Зеленський запровадив санкції проти дочки Шойгу і спортсменів, які підтримали агресію РФ

16:55

Сядеш ззаду: Кейт Мідлтон робить все, щоб не допустити Меган Маркл на коронацію ЧарльзаВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:49

Як приготувати фантастичний печінковий паштет: шалені секрети, які приведуть у захват

16:08

Що не можна їсти з сиром і чого не можна пити: несподівані відомостіВідео

16:00

Яку тварину ви побачили першою: швидкий тест розповість про нюанси вашого характеруВідео

15:48

"Будуть використовувати не як звичайні танки": Жданов-про те, навіщо окупантам старі Т-55 на фронтіВідео

Реклама
15:47

"Чорний клоун": Гіркін в істериці накинувся на "кухаря Путіна" за заклик завершити війну

15:42

Навіщо смажити лавровий лист: гроші додому потечуть рікою

15:20

Великдень 2023: 10 найсуворіших заборон у велике свято - прикмети 16 квітняВідео

15:11

Зустрілися дві зірки: Тіна Кароль зізналася, про що нещодавно говорила з ПугачовоюВідео

15:09

"Україна і Польща стануть центром сили": після війни у Європі може утворитися міцний союз – ТаїповВідео

15:01

"Під дахом Медведчука" і з українським громадянством: Джигурда розповів, як готувався стати президентом УкраїниВідео

14:49

ЗСУ кошмарять окупантів у Бахмуті: росіян "перемелюють" у кривавих боях

14:21

Модель Алла Костромічова заінтригувала вагітним животомВідео

14:06

Галкін зворушливим відео привітав Пугачову з 74-річчям: "З днем народження, кохана!"Відео

13:54

Став господинею: молодиця Остапчука показала, як "керує" телеведучимВідео

13:48

"США повинні припинити заохочувати війну": скандальний Лула видав нову маячню щодо України

Реклама
13:32

Камалія після розлучення з мільярдером Захуром несподівано поділилася спільними планами

13:20

Турецький мачо Бурак Озчівіт вперше показав молодшу дитинуВідео

13:12

Відповідь потрібно дати за 7 секунд: яка жінка справжня мама хлопчикаВідео

13:10

97,7 тисячі грн: ЗМІ розповіли, хто в Україні отримує неймовірно великі пенсіїВідео

12:41

Головоломка, що під силу лише найуважнішим: потрібно за 15 секунд знайти безхвостого кота

12:28

"Дізнаєтеся, коли зіб'ємо перший літак РФ": у ЗСУ назвали терміни поставок систем Patriot

12:20

"Алла співатиме - в будинку літніх людей": в РФ "Червона шапочка" Поплавська "поперла" на ПугачовуВідео

12:10

Гороскоп на завтра 16 квітня 2023: Дівам - конфлікти, Ракам - дружбаВідео

11:46

"Ворожий контрнаступ ЗСУ": France 24 вляпався в скандал і нарвався на жорстку відповідьВідео

11:25

"Лишаються руїни": РФ повернулася до тактики випаленої землі, є загроза для частини територій – ЖдановВідео

10:50

Військовий експерт спрогнозував, чи знадобляться ЗСУ кілька спроб контрнаступуВідео

10:08

В Україні поміняли ціни на популярний продукт: скільки тепер доведеться платитиВідео

09:55

"РФ може посилити тиск": у ЗСУ попередили про ракетну загрозу з боку окупантів на ВеликденьВідео

09:06

Українцям, які заборгували за газ, телефонуватимуть колектори - ЗМІВідео

08:50

У Польщі висміяли Медведєва за погрози: "Змішувати алкоголь і наркотики небезпечно, тому продовжуйте"Відео

08:20

Кремль дуже боїться повторення сюжету першої світовоїПогляд

08:14

Найнебезпечніші три дні: екстрасенс назвав дати, коли РФ може вдарити ракетами по УкраїніВідео

07:57

Просто все віддайте Україні: Подоляк розкритикував західні ЗМІ, що пророкують невдачу ВСУВідео

06:20

Московські попи на Великдень готуються дати "останній і рішучий бій"Погляд

05:15

Жінка дала дитині дуже дивне ім'я через жарт родичів

Реклама
03:40

Пропагандисти РФ почали готувати суспільство до неминучої поразки у війні проти України - СвітанВідео

03:10

"РФ дісталися склади авіабомб від СРСР": Жданов сказав, яким регіонам загрожує найбільша небезпекаВідео

02:20

Звільнення Криму має розпочатися з руйнування Кримського мосту - СвітанВідео

01:35

Політичний експерт спрогнозував, чи наважиться Лукашенко нападати на УкраїнуВідео

00:55

Що повинно бути в гардеробі весна 2023: 8 модних речей, які підкреслять ваш чудовий смак

14 квітня, п'ятниця
23:58

"Російська влада починає панікувати": Подоляк прокоментував скасування парадів в РФ до 9 травняВідео

23:29

Жданов розповів, чи може Росія здивувати Україну новими видами озброєнняВідео

22:29

ЗСУ контролюють п'яту частину Бахмута - колишній боєць "Айдару"Відео

22:29

"Входимо у дуже складний період": РФ намагається розхитати ситуацію всередині України - ДаніловВідео

21:40

"Треба поставити жирну крапку": Пригожин вимагає від Путіна закінчити війну в УкраїніВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти