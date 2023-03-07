"Це був великий ризик": Кирило Буданов особисто пішов на штурм позицій окупантів

Як розповів боєць загону, глава української розвідки Кирило Буданов особисто брав участь у звільненні села Руська Лозова.

Кирило Буданов / УНІАН, Міноборони РФ

Глава української розвідки брав участь у звільненні Руської Лозової.

Видання Українська правда розповіло про спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України "Kraken".

Як розповів боєць загону, глава української розвідки Кирило Буданов особисто брав участь у звільненні села Руська Лозова в Харківській області України в минулому році.

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"Це був великий ризик. Зараз можна говорити - на це завдання приїжджав Буданов. Ходив на штурм", - розповів захисник з позивним "Віто".

Контрнаступ ЗСУ в Харківській області

У вересні 2022 року керівник Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що сили оборони України вийшли на державний кордон з Росією. Окупанти тікали або вглиб фронту, або на російську територію.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що контрнаступ ЗСУ в Харківській області пройшов краще, ніж очікувалося.

За його словами, українці доводять свою здатність бити війська РФ на полі бою. Але святкувати перемогу ще рано, ворог може піти в контратаку.

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