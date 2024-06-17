Це буде ударом по Кремлю: у членстві України в НАТО побачили вигоду для США

Нещодавно президент Штатів Байден висловив скептицизм щодо питання членства України в НАТО, однак для США такий крок буде більш вигідним, ніж нинішня допомога.

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США мають шанс отримати вигоду від вступу України в НАТО і нанести цим удар по РФ / Колаж: Главред, фото: The White House, flickr

Джо Байден нещодавно наголосив, що надання Україні запрошення приєднатися до Альянсу не може розглядатися через нинішню війну з країною-агресором Росією. Однак, насправді для США є більш вигідним сценарій членства України в НАТО.

Як пише Альона Гетьманчук в статті Atlantic Council, вступ України до Альянсу може бути вигідним для Штатів як і з точки зору військової практичності, так і стратегічної переваги чи навіть геополітичних здобутків.

"По-перше, Сполучені Штати мають очевидний і безпосередній інтерес у припиненні російського вторгнення в Україну, оскільки це дозволить США зосередитися на інших нагальних пріоритетах внутрішньої та зовнішньої політики. Але так само очевидно, що війна, розв’язана Володимиром Путіним у лютому 2022 року, ніколи не закінчиться, доки питання членства України в НАТО залишається невирішеним", - йдеться у статті. відео дня

Другим аргументом на користь України в НАТО є небезпечний сигнал Росії і безпосередньо Путіну, який може поставити під загрозу щонайменше сусідні країни Європи. Адже небажання США взяти на себе чіткі зобов'язані щодо майбутнього членства України для ворога означає тільки одне - політика вторгнення та окупації є успішною і має бути продовжена.

По-третє, США можуть захистити значні інвестиції у безпеку. Наразі Штати вже інвестували мільярди доларів в підтримку України з початку повномасштабного вторгнення. І цю інвестицію можна буде вважати успішною лише у випадку захисту України від подальших нападів Росії у майбутньому. Наразі єдиний спосіб це зробити - прийняти Україну в НАТО.

До речі, щодо військової допомоги США. Ймовірно, вступ України в НАТО був би набагато економнішим способом захисту майбутнього країни і світу, ніж регулярні пакети фінансової підтримки, які зараз надають партнери.

Четвертий аргумент на користь США у випадку членства України в НАТО - актив українських військових, що загартовані в боях та мають незрівнянний досвід боротьби у реаліях сучасної війни. ЗСУ можуть стати "ядром східного флангу НАТО" і значно посилити європейську безпеку, яка зараз підтримується США. Таким чином Штати зможуть звільнити свої сили для розгортання на інших територіях.

"Запрошення України до НАТО стане потужним ударом по імперській ідентичності, яку плекають багато простих росіян і члени кремлівської еліти. Дійсно, надання Україні членства в Альянсі – чи не єдиний спосіб повністю переконати російське суспільство в тому, що ні Радянський Союз, ні Російська імперія ніколи не будуть відновлені в жодній формі. Це стало б величезним надбанням для США та майбутнього міжнародної безпеки", - підсумувала Гетьманчук.

Що таке Atlantic Council? Atlantic Council - аналітичний центр, неурядова організація США, котра переважно досліджує міжнародні відносини атлантичної спільноти та проблеми міжнародної безпеки. Член Асоціації Атлантичного договору. Має десять регіональних відділень. Вважається організацією близькою до адміністрації Білого дому та Демократичної партії США, пише Вікіпедія.

Заяви країн-членів НАТО щодо України

Нагадаємо, у НАТО прийняли новий план з розширення військової підтримки України. Він буде передбачати залучення блоку до питань допомоги Києву. Зокрема, таким чином Україна зможе своєчасно отримувати все необхідне.

Напередодні голова президентського Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра повідомив, що Польща відмовляється передавати Україні американську систему Patriot, яка розміщена на території країни.

Раніше премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Лондон наразі не розглядає відправлення своїх військових або солдатів НАТО в Україну.

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