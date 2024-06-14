Новий план НАТО з розширення військової підтримки України: чого від нього чекати

НАТО хоче посилити коаліцію України з іншими країнами шляхом супроводження двосторонніх відносин з партнерами.

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Новий план НАТО з розширення військової підтримки України / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Новий план НАТО з розширення військової підтримки України буде передбачати залучення блоку до питань допомоги Києву. Зокрема, таким чином Україна зможе своєчасно отримувати все необхідне. Про це розповів Міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з журналістами у штаб-квартирі НАТО, передає АрміяInform.

"Ми спілкувалися з Єнсом Столтенбергом з цього питання. НАТО хоче залучитися, щоб посилити нашу коаліцію шляхом супроводження наших двосторонніх відносин з партнерами", - пояснив він.

Міністр оборони зазначив, що багато країн, які входять до формату "Рамштайн", є країнами НАТО, і сама організація хоче долучитися, щоб супроводжувати управлінські питання щодо постачання міжнародної технічної допомоги, щодо фінансування і для проведення функціонального супроводження допомоги, яка надається.

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"Іноді НАТО каже, що деякі країни дають зобов’язання, які невчасно приходять, і НАТО хоче закривати ці питання управлінські, щоб більше спілкуватися і мати юридичний мандат доєднатися. Щоб юридично у них була можливість телефонувати країнам від імені НАТО і питати, чи ця військова допомога, технічна, фінансова дійшла", - додав Умєров.

У випадку, якщо є затримки із наданням допомоги Україні, НАТО буде вже використовувати свої спроможності.

"Тобто вони хочуть приєднатися юридично для того, щоб супроводжувати. Такий формат розширює наші відносини, щоб ми вчасно отримували цю допомогу", - каже Умєров.

Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Військова підтримка України - останні новини

Нагадаємо, Україна скоро може отримати додаткові системи ППО. Уже є домовленості з партнерами. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, найближчими тижнями США оголосять про новий пакет військової допомоги для України. Про це під час брифінгу заявив радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван.

В свою чергу, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що до 2024 року Берлін надасть Україні військову допомогу на суму понад 7 млрд євро.

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