Відправка військ Британії в Україну: Сунак зробив неочікувану заяву

Потрібно нарощувати інвестиції в оборону, "тому що світ став небезпечним та непередбачуваним, як ніколи за останні десятиліття", каже Сунак.

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Рішення про відправку військ Британії в Україну / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Лондон наразі не розглядає відправлення своїх військових або солдатів НАТО в Україну. Про це він сказав в інтерв'ю газеті La Repubblica.

На запитання журналістів видання щодо відправлення іноземних солдатів до України, він відповів – "Ні".

Крім того, на думку британського прем'єра, ухвалене на саміті Групи семи в Італії рішення щодо використання прибутку від заморожених активів Росії на потреби України стало демонстрацією того, що "G7 готова на все".

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Сунак підкреслив, що потрібно нарощувати інвестиції в оборону, "тому що світ став небезпечним та непередбачуваним, як ніколи за останні десятиліття".

Премʼєр-міністр Британії також висловився і щодо застосування західної зброї проти цілей на території РФ. За його словами, ракети мають використовуватися "із дотриманням міжнародних гуманітарних законів".

Хто такий Ріші Сунак? Ріші Сунак - британський політик, голова Консервативної партії з 24 жовтня 2022 року, прем'єр-міністр Великої Британії з 25 жовтня 2022 року. Він став першим кольоровим прем'єр-міністром у Сполученому Королівстві, а також наймолодшим з 1812 року. 12 січня 2024 року Ріші Сунак прибув з візитом до Києва. Перед візитом було анансовано, що Велика Британія надасть Україні військову допомогу у розмірі 2,5 мільярди фунтів стерлінгів у 2024-2025. Також, під час візиту голова уряду Британії та президент України Володимир Зеленський підписали історичну безпекову угоду, пише Вікіпедія.

Відправка військ НАТО в Україну - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також прокоментував імовірність відправки польських військових в Україну.

В свою чергу, НАТО намагається уникнути прямого конфлікту із Росією тому не може відправляти свої військові формування до України та збивати ракети над її регіонами.

Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон зробив кілька заяв щодо можливого відправлення іноземних військ в Україну, чим викликав роздратування Вашингтона - там побоюються, що такий крок може призвести до зіткнення з Росією.

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