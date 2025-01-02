'Росіяни втратили надію': в ЗСУ розповіли про зміну ситуації в Часовому Яру

Штурмові дії РФ в напрямку вогнетривкого комбінату в Часовому Яру стали рідшими, Сили оборони контролюють майже всю територію міста, зазначили в ЗСУ.

https://glavred.net/ukraine/vrag-poteryal-nadezhdu-v-vsu-rasskazali-ob-izmenenii-situacii-v-chasovom-yaru-10627091.html Посилання скопійоване

В ЗСУ розповіли про зміну ситуації в Часовому Яру / Колаж: Главред, фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, Міноборони РФ

Коротко:

Сили оборони України контролюють майже всю територію міста Часів Яр

Росіяни намагаються форсувати канал для штурму вогнетривкого заводу

У Часовому Яру на Донеччині ситуація залишається стабільною щодо інтенсивності боїв. Як повідомив майор та речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, російські війська закріпилися в передмісті поблизу каналу Сіверський Донець – Донбас.

За його словами, українські сили продовжують контролювати практично все місто й успішно відбивають атаки ворога. Натомість противник намагається форсувати канал, щоб захопити стратегічно важливий вогнетривкий завод.

відео дня

"Останніми днями атаки на комбінат стали трохи рідшими. Я пов'язую це з тим, що, можливо, вони (росіяни – ред.) просто вже втратили надію зайти саме туди й взяти комбінат найперше", – сказав Трегубов.

Він зазначив, що захоплення заводу може дозволити російським військам встановити контроль над центром міста. Бої залишаються інтенсивними, але можливості ворога в цьому районі обмежені.

Це зумовлено тим, що українські сили контролюють ключову будівлю Часового Яру, а також через наявність каналу Сіверський Донець – Донбас і стратегічне розташування міста на височині.

Що відомо про Часів Яр / Інфографіка: Главред

Бої в Часовому Яру - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська в районі Часового Яру на Донеччині продовжують застосовувати тактику штурмів невеликими групами. Через брак сучасної техніки окупанти змушені використовувати старі радянські танки, повідомив головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що українські військові досягли успіхів на трьох найінтенсивніших ділянках фронту в Донецькій області. Геолокаційні кадри від 30 грудня показують, що російські війська обстрілювали позиції ЗСУ у центрі Часового Яру, зокрема на вулиці Георгія Дубровського. Це свідчить про просування українських підрозділів на раніше непідконтрольні їм території.

Окупанти намагаються охопити Часів Яр з флангів, і частково їм це вдається, зазначив командир відділення 24-ї окремої штурмової бригади Боєць "Айдару" Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

Інші новини:

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред