На Донеччині армія України відійшла із важливих позицій: у ЗМІ розкрили деталі

Сили оборони України контролюють близько 30% території Часового Яру.

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Де прорвались окупанти / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 31 окрема механізована бригада

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На території вогнетривкого заводу окупанти спробували закріпитися

Сили оборони України контролюють близько 30% території Часового Яру

Речник ОТУ "Луганськ" підполковник Дмитро Запорожець повідомив, що Сили оборони України більше не контролюють територію Часовоярського вогнетривкого комбінату.

Про це повідомив поінформований співрозмовник УП на напрямку, а також речник ОТУ "Луганськ".

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"На території вогнетривкого заводу противник спробував закріпитися, атакуючи малими та середніми групами. Завдяки злагодженим діям підрозділів БПС його було виявлено в одному з приміщень на території вогнетривкого заводу та завдано авіаудар. Ворог поніс втрати", - йдеться у заяві Запорожця.

За інформацією співрозмовника УП, Сили оборони України контролюють близько 30% території Часового Яру. Територія комбінату була надійним укріпленням. Втрата - означає відступ у житлову, побиту обстрілами забудову.

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