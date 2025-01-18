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На Донеччині армія України відійшла із важливих позицій: у ЗМІ розкрили деталі

Юлія Закрепа
18 січня 2025, 22:36
812
Сили оборони України контролюють близько 30% території Часового Яру.
На Донеччині армія України відійшла із важливих позицій: у ЗМІ розкрили деталі
Де прорвались окупанти / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 31 окрема механізована бригада

Головне із матеріалу:

  • На території вогнетривкого заводу окупанти спробували закріпитися
  • Сили оборони України контролюють близько 30% території Часового Яру

Речник ОТУ "Луганськ" підполковник Дмитро Запорожець повідомив, що Сили оборони України більше не контролюють територію Часовоярського вогнетривкого комбінату.

Про це повідомив поінформований співрозмовник УП на напрямку, а також речник ОТУ "Луганськ".

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"На території вогнетривкого заводу противник спробував закріпитися, атакуючи малими та середніми групами. Завдяки злагодженим діям підрозділів БПС його було виявлено в одному з приміщень на території вогнетривкого заводу та завдано авіаудар. Ворог поніс втрати", - йдеться у заяві Запорожця.

За інформацією співрозмовника УП, Сили оборони України контролюють близько 30% території Часового Яру. Територія комбінату була надійним укріпленням. Втрата - означає відступ у житлову, побиту обстрілами забудову.

На Донеччині армія України відійшла із важливих позицій: у ЗМІ розкрили деталі
Що відомо про Часів Яр / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що російські купанти намагаються оточити Часів Яр з флангів. Станіслав Бунятов зазначив, що у Часовому Яру зараз є деякі позиції, які не контролює жодна зі сторін. Також відомо, що російська армія прорвалася в центр міста Часів Яр у Донецькій області.

Сергій Братчук заявив про головне завдання ЗСУ на фронті. Відомо, що у росіян є певні просування щодня. Однак немає досягнення ворогом усіх цілей, які він ставив перед собою. Зокрема, Луганська область, яка вкрай важлива для загарбників, не окупована повністю.

РФ знищила важливі об'єкти на Покровському напрямку. Ворог завдає авіаційні, артилерійські та ракетні удари по інфраструктурі та важливим промисловим об'єктам на Покровському напрямку. Зокрема з використанням термобаричних боєприпасів були уражені важливі промислові об'єкти.

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