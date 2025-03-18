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Путіна можуть примусити до переговорів про мир, але це буде не Трамп - політолог

Анна Косик
18 березня 2025, 10:30
849
У світі є лідер, чия думка для кремлівського диктатора більш важлива, ніж думка американського президента.
Путин, Трамп, Си Цзиньпин
Путін скоріше прислухається до лідера Китаю, а не США / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Що сказав Чижов:

  • Президент Китаю може вплинути на рішення Путіна щодо встановлення миру
  • Росія більш залежна від Китаю, ніж від США

У світі є кілька лідерів, які намагаються підтримувати відносини як і з Україною, так і з країною-агресоркою Росією. Серед них найвпливовішим для РФ є Китай. Про це 24 каналу розповів політолог Георгій Чижов.

За його словами, саме президент Китаю Сі Цзіньпін, не очільник США Дональд Трамп, здатен переконати кремлівського диктатора Володимира Путіна погодитися на певні умови, які сприятимуть досягненню миру.

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"Росія значно більше залежить від Китаю, ніж від США. Складно сказати, як саме йдуть перемовини між китайським та російським керівництвом, бо це таємниця за сімома замками. Але ще у 2022 році були чутки, що саме позиція Пекіна змусила Москву відмовитися від ядерного шантажу", - зауважив політолог.

Путіна можуть примусити до переговорів про мир, але це буде не Трамп - політолог
Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Потрібно розуміти, що позиція Китаю полягає в тому, щоб не ухвалювати різких рішень. Чижов вважає, що лідер КРН може побоюватись перетягування Трампом Росії на свою сторону. Але водночас РФ не має великого впливу на суперечки між Китаєм та США.

Відносини Китаю та Росію - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що міністерство закордонних справ Китаю закликало Сполучені Штати Америки і країну-агресорку Росію скоротити свої ядерні арсенали. У Китаї зазначили, що це передумова їхньої участі в потенційних переговорах з роззброєння. Однак виконавчий директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара заявив, що Росія може затягувати такі переговори.

Напередодні видання Reuters писало, що як Китай, так і Індія поступово відмовляються від російської нафти. КНР пішла на такий крок через санкції США, які змушують азійські країни шукати альтернативних постачальників енергоресурсів.

Видання Bloomberg повідомляло, що у Китаї відбулося збільшення закупівель іранської сировини на тлі труднощів із поставками російської нафти також через санкційний тиск з боку США.

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Хто такий Георгій Чижов?

Георгій Чижов - політолог, керівник дослідницьких програм Центру сприяння реформам. У минулому займався політичним консалтингом, був журналістом та політичним активістом.

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війна в Україні КНР Дональд Трамп Сі Цзіньпін Володимир Путін мирні переговори з Росією
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