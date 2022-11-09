Вижили 130 з 570: мобілізований окупант поскаржився на "найсмертоносніше" зіткнення із ЗСУ

Мобілізовані окупанти зазнають величезних втрат / Фото Telegram

Росія використовує своїх мобілізованих як гарматне м'ясо. Окупант Олексій Агафонов розповів про інцидент, коли на наступний день після прибуття на фронт в результаті атаки Збройних сил України вижили лише 130 з 570 мобілізованих.

Агафонова мобілізували 16 жовтня разом з 570 іншими призовниками у Воронежі. 1 листопада він приїхав в Луганську область у складі батальйону новобранців. Його підрозділу наказали копати окопи всю ніч. Завдання виконували по черзі, оскільки лопат на всіх не вистачило, пише The Guardian.

Рано вранці наступного дня по окупантах вдарила українська артилерія. Командири ж кинули підрозділ ще до обстрілу.

"Спочатку над нами пролетів український безпілотник, а після цього їхня артилерія почала годинами безупинно обстрілювати нас", — поскаржився росіянин.

"Я бачив, як переді мною розривало людей, велика частина нашої частини знищена. Це було пекло", - сказав він.

Після розгрому приблизно з десятьма окупантами він відступив у тимчасово окуповане Сватове, де намагався зв'язатися з іншими мобілізованими.

За підрахунками Агафонова, лише 130 призовників з 570 пережили атаку сил оборони України, що робить це найсмертоноснішим відомим інцидентом за участю мобілізованих.

"Багато хто, хто вижив, божеволіють після того, що сталося. Ніхто не хоче повертатися", — додав Агафонов.

Намагаючись перевірити дані Агафонова, The Guardian зв'язався з другим солдатом, а також двома членами сімей вцілілих солдатів, які дали подібні свідчення.

"Ми були повністю розбиті, ми поняття не мали, що робити. Сотні з нас загинули. Два тижні навчання не підготують вас до цього", - сказав окупант, який побажав залишитися неназваним.

The Guardian також процитувала третього солдата Миколу Вороніна, який дав коментар російському виданню Верстка: "Трупів було багато, вони валялися всюди... у них були відірвані руки і ноги. Лопати, якими ми копали окопи, використовувались для викопування мертвих".

Те, що трапилося викликало бурю обурень серед рідних мобілізованих і скарги на те, що тих відправляють на фронт на вірну смерть.

Як повідомляв Главред, один з головних російських пропагандистів Володимир Соловйов розкритикував російських мобілізованих, які тікають з передової та скаржаться на складну ситуацію на фронті. Він назвав їх зрадниками і дезертирами, а також звинуватив в тому, що вони "доставляють радість ворогові".

Нагадаємо, нещодавно Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 жовтня.

Крім того, на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа правильна".

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