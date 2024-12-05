'А ось це вже серйозно': чому двом десяткам аеродромам РФ варто приготуватися

У зоні ураження перебувають такі ключові для ПКС Російської Федерації аеродроми, як "Енгельс-2", "Дягілєво", "Міллерово" та "Шайковка".

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Зона ураження українських дронів значно розширилась / Колаж: Главред, фото скрин

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Україна масштабує можливості виробництва засобів ураження

У зоні ураження українських БпЛА, гібрида дрона та ракети, перебуває до 20 тактичних аеродромів РФ

Ключові для повітряно-космічних сил (ПКС) Росії аеродроми вже перебувають у зоні ураження українських дронів.

Україна не відстає у питанні впровадження інноваційних технологій, заявив в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов.

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"Зараз українська оборонка переходить, відповідно, на застосування дронів на оптоволокні. Щодо можливостей "міні-Taurus", тут краще говорити про можливості українських "Паляниць". Тому що це вже українська оборонка демонструє і свої підвищені якості, і, відповідно, можливості масштабування виробництва засобів ураження", — сказав експерт.

Окрім цього, за словами Снєгирьова, дальність ураження ракети-дрона "Паляниця" становить близько 700 кілометрів.

"У зоні ураження українських БпЛА, гібрида дрона та ракети, перебуває до 20 тактичних аеродромів ПКС Російської Федерації. А ось це вже серйозно. Водночас слід зазначити, що в зоні ураження відповідно перебувають такі ключові для ПКС Російської Федерації аеродроми, як "Енгельс-2", "Дягілєво", "Міллерово" та "Шайковка". Це місця базування стратегічної авіації російських ПКС, основного інструменту ракетного терору проти енергетичної інфраструктури України та насамперед цивільного сектору", — сказав експерт.

Ракети українського виробництва / Инфографика: Главред

Удари по цілям ворога - що відомо

Як повідомляв Главред, напередодні дрон влучив у казарму спецназу Кадирова. Вночі в регіоні діяв план "килим" через загрозу безпілотників.

Згодом сам Рамзан Кадиров визнав атаку на полк спецназу у Грозному. За його словами, внаслідок удару є постраждалі.

Своєю чергою колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес сказав, хто може знищити Кримський міст. Ні для кого не секрет, що звільнення Криму матиме велике значення для війни.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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