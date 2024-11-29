Армія РФ 'плаче гіркими сльозами': як корейці 'насолили' Путіну у війні з Україною

Агресори озвучують скарги на складнощі у застосуванні боєприпасів, які постачаються Північною Кореєю.

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В РФ виникли складнощі у застосуванні боєприпасів КНДР / Колаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

Чому агресори РФ висловлюють невдоволення:

У ворога виникли складнощі з боєприпасами з КНДР

В армії РФ погане логістичне забезпечення

Війська окупантів жахливо незадоволені боєприпасами, які армії РФ передала Північна Корея. Агресори бідкаються щодо застосування снарядів на фронті.

З такою інформацією виступив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

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"У нас є інформація, що російські військовослужбовці виявляють скарги на складнощі у застосуванні боєприпасів, які постачаються Північною Кореєю.

Тобто вони летять не туди, куди потрібно, і те, що вони (окупанти, ред.) не можуть з ними добре обходитися", - сказав речник.

Армія КНДР - що відомо / Инфографика: Главред

Окрім цього, як підкреслив Волошин, агресори також скаржаться на погане логістичне забезпечення. Мова йде не лише про відсутність боєприпасів, але й харчів та води.

"Особливо гостро ця проблема у них постала з настанням холодної пори року. Вони скаржаться навіть на відсутність теплих речей", - додав Волошин.

Допомога Північної Кореї окупантам - що відомо

Главред раніше повідомляв, що у ГУР розкрили, як КНДР озброює Москву. Із жовтня 2024 року КНДР розпочала постачання артилерійських систем у РФ, йдеться в заяві.

Також нещодавно стало відомо, що сам новообраний президент США Дональд Трамп хоче переговорів з КНДР. З одного боку, Трамп може зайняти більш поблажливу позицію до РФ порівняно з адміністрацією Байдена, а з іншого боку, йому потрібно буде знайти відповіді на виклики, пов’язані з ядерною програмою Північної Кореї.

Стало також відомо, як Путін подякував корейцям за участь у війні. В обмін на військову допомогу Кремль постачає КНДР нафту, попри санкції ООН. КНДР також, ймовірно, отримала від Росії системи ППО або гарматні установки.

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Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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