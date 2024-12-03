Ворог хоче прорватися через кордон із військами КНДР: Зеленський назвав напрямок

Мета Кремля полягає не лише в тому, щоб витіснити ЗСУ з Курської області.

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Сумщина все ще в планах ворога для нападу / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Міноборони РФ

Що сказав Зеленський:

РФ хоче повернути контроль над Курщиною

Ворог планує зайти у Сумську область

Росія може ввести війська КНДР на територію України

Після заходу українських військ на територію Курської області командування країни-агресора Росії поставило перед окупантами задачу витіснити ЗСУ з території РФ якомога швидше.

Однак дотепер ворогу не вдається досягнути бажаного, при цьому у Кремлі налаштовані не лише на повернення контролю над Курщиною - ворог знову кинув оком на Сумську область.

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Про це в інтерв'ю Kyodo News розповів президент України Володимир Зеленський. За його словами, ворог може спробувати зайти на українську територію разом із солдатами з КНДР.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

"Їхнє завдання (росіян - Главред) витіснити нас і потім зайти на територію Сумської області. Тобто все це угруповання, включаючи північнокорейських військових, діятиме за цим планом", - пояснив він.

Зеленський зауважив, що Курщина є надважливою для кремлівського диктатора Володимира Путіна, оскільки він особисто звертався до командування на цій ділянці фронту із заявами, мовляв, доля так званої "СВО" залежить від успіху у Курській області.

"Тому для нього було дуже важливо, щоб Північна Корея посилила саме цей напрямок", - додав президент.

Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан повідомляв, що Сили оборони України скували на Курському напрямку близько 50 тисяч російських військових.

Раніше також аналітики ISW повідомляли, що українські сили нещодавно досягли просування в Курській області на північ від Новоіванівки, розташованої на південний схід від Кореневого.

Напередодні, як писав Главред, стало відомо, що російські війська намагаються витіснити українських військових з Курської області. Але атаки російської армії закінчуються тим, що ворог сам зазначає великих втрат. Російська армія під час своїх атак втрачає дуже багато особового складу і техніки.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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