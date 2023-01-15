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"Ці ракети неможливо збити": Ігнат повідомив, що РФ може вдарити по Києву модифікованими С-300

15 січня 2023, 15:57
Ігнат наголосив, що Україні потрібно більше систем ППО, оскільки небо над Україною не можна закрити тією кількістю ППО, яку передали міжнародні партнери.
'Ці ракети неможливо збити': Ігнат повідомив, що РФ може вдарити по Києву модифікованими С-300
Ігнат повідомив, що РФ може вдарити по Києву модифікованими С-300 / Міноборони РФ, скріншот з відео

Російські окупаційні війська свідомо атакували міста України напередодні зенітними ракетами C-300 та C-400, оскільки знають, що українській ППО складно їх збивати. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Як зазначив Ігнат, окупанти вже використовували зенітні ракети для ударів по українських містах, наприклад, по Харкову чи Миколаєву, але Київ 14 січня атакували С-300 і C-400 – вперше.

"Ракета летить так само як і балістична: по траєкторії, по дузі. Місце запуску звичайних ракет С-300 до 150 кілометрів. Але є й модифікація ракет С-300, які можуть летіти ще далі. Не кажучи уже про комплекс С-400. Ці ракети летять з великої відстані і влучають. Чим більша дальність, тим більша неточність. Такий принцип вони застосували по Києву", - розповів він.

Речник Повітряних сил ЗСУ також зауважив, що швидкість цих ракет велика – С-300 – понад 3000 км/год, а С-400 – понад 4000 км/год. Крім того, за його словами, C-300 та C-400 майже неможливо збити.

"Ці ракети неможливо збивати – ну не може С-300 збити С-300, а це комплекс, який у нас основний на озброєнні", - пояснив Ігнат.

Він також підкреслив, що існує подальша загроза ударів С-300 по Києву. Але надалі будуть вжиті певні заходи, які стосуються північного напрямку, щоб уникати цього.

Речник також додав, що Україні потрібно більше систем ППО, оскільки небо над Україною не можна закрити тією кількістю ППО, яку передали міжнародні партнери.

Ракетна атака на Україну 14 грудня

РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня. В Офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.

Також під час масштабної тривоги російські військові потрапили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Ракета РФ знищила 72 квартири мирних жителів Дніпра. 164 квартири пошкоджені.

У Дніпрі кількість жертв російської ракетної атаки збільшилася - вже відомо про більш ніж 20 загиблих.

Наразі тривають пошуки зниклих безвісти - це, щонайменше, 37 осіб.

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