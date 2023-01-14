РФ атакувала Харків, було два 'прильоти' ракет С-300: деталі

Російські загарбники вранці у суботу, 14 січня, знову атакували Харків. У місті під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. Він закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.
"Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову наносять удари", – написав він.
Після вибухів у Харкові тимчасово зупинили метро на всіх лініях. Речник метрополітену Олексій Бітнер назвав причиною зупинки метро вибухи у місті. Пізніше пресслужба Харківського метрополітену повідомила, що рух метро відновлено.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram, що було два "прильоти" ракет С-300 в Індустріальному районі міста.
"Цілили по інфраструктурі. Щодо постраждалих та руйнувань – інформацію уточнюємо", – зазначає він.
Вибухи на Київщині
Нагадаємо, вранці у суботу, 14 січня, на Київщині пролунала серія вибухів. Їх було чутно у Києві зі сторони кількох населених пунктів, розташованих поблизу. Місцеві жителі чули їх близько 6 години ранку.
У ЗСУ спростували фейк, який почали розганяти російські пропагандисти, про нібито наступ з півночі. Після цього голова Київської ОВА повідомив, що вранці 14 січня на одному з об’єктів критичної інфраструктури у Київській області було загоряння. На місці працюють відповідні служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Після цього про серію вибухів повідомили у Запоріжжі. В Запорізькій області була оголошена повітряна тривога. Також повідомлялося, що вибухи чули в Очакові Миколаївської області.
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