"Ця червона лінія буде активна, поки РФ не почне просідати": аналітик попередив про загрозу

Виставлена Сполученими Штатами Америки "червона лінія" щодо застосування ядерної зброї втратить свою актуальність, якщо РФ почне просідати.

https://glavred.net/ukraine/eta-krasnaya-liniya-budet-aktivna-poka-rf-ne-nachnet-prosedat-analitik-predupredil-ob-ugroze-10598012.html Посилання скопійоване

РФ не використовуватиме ядерну зброю, поки не почне просідати/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Facebook Агіль Рустамзаде

Країна-агресорка Росія регулярно погрожує Україні ядерною відповіддю, попереджаючи, що нібито не можна перетинати намальовані нею "червоні лінії". Поки що РФ не буде використовувати ядерну зброю, але не виключено, що російські окупанти можуть вдатися до такого кроку, якщо Росія почне просідати.

Таку думку висловив азербайджанський військовий аналітик та експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде під час чату на Главреді. Він зазначив, що виставлена Сполученими Штатами Америки "червона лінія" щодо застосування ядерної зброї втратить свою актуальність, якщо РФ почне просідати.

"У 2022 році відбулася зустріч на найвищому рівні, де Америка виставила застосування ядерної зброї Росією своєю "червоною лінією". Ця лінія буде активна доти, доки Росія не почне просідати. Якщо РФ буде так сильно просідати, як свого часу Радянський Союз, то тоді американська "червона лінія" втратить свою актуальність", – зазначив аналітик. відео дня

Хто такий Агіль Рустамзаде Агіль Рустамзаде - популярний азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони і безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану. В якості військового аналітика і експерта коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Війна в Україні – останні новини

Раніше Агіль Рустамзаде сказав, як операція ЗСУ в Курській області вплинула на перебіг війни. Загалом Курська операція була досить зухвалою, наголосив військовий аналітик.

Також раніше в ISW зазначили, що українські сили атакували в Курській області та просунулися у Вовчанську. Тривають бої вздовж українського плацдарму в Курській області, повідомляє Інститут вивчення війни.

Нагадаємо, у ніч на 18 вересня у Києві та області було чути вибухи. У Київській обласній військовій адміністрації також повідомляли про роботу сил протиповітряної оборони. Відбулася атака дронів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред