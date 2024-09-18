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"Досить зухвало": як операція ЗСУ в Курській області вплинула на перебіг війни

Марія Николишин
18 вересня 2024, 04:00
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Загалом Курська операція була досить зухвалою, наголосив військовий аналітик.
'Досить зухвало': як операція ЗСУ в Курській області вплинула на перебіг війни
Як операція ЗСУ в Курській області вплинула на перебіг війни / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, росЗМІ

Військовий аналітик і експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде розповів, як Курська операція ЗСУ вплинула на перебіг війни.

"Курська операція вплинула на хід війни - і у військовому, і в політичному, і в інформаційно-медійному сенсі. Однак ця операція не досягла повноцінного успіху, бо Росія не пішла на виверт України і не витягнула в короткі строки значної кількості своїх військ з Покровського напрямку, щоб перешкодити українській армії в Курській області", - сказав він на чаті в Главреді.

Експерт зауважив, що загалом Курська операція була досить зухвалою, і вона справила не тільки військовий, а й військово-політичний та інформаційно-психологічний вплив як на командування російських військ, так і на російських громадян.

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Хто такий Агіль Рустамзаде

Агіль Рустамзаде - популярний азербайджанський військовий аналітик, аналітик з питань оборони і безпеки, провідний аналітик незалежного аналітичного центру в галузі національної міжнародної політики, економіки, права, соціальних наук і безпеки STEM. Офіцер запасу Збройних сил Азербайджану.

В якості військового аналітика і експерта коментує і дає оцінку подіям з військової тематики на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, деякі командири армії України були проти операції ЗСУ в Курській області країни-агресорки Росії. Серед тих, хто виступив проти, був і колишній командувач ЗСУ Валерій Залужний.

Співзасновник і аналітик платформи DeepState Роман Погорілий повідомляв, що на одній з ділянок Курської області росіяни потрапили в оточення.

Варто зауважити, що Сили оборони зараз демонструють досить стале просування в Курській області, під контролем ЗСУ перебуває населений пункт Ведмеже, з виходом до залізничної станції Глушкове.

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