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Росія вдарила балістикою по Одесі: загинуло подружжя, є поранені

Руслана Заклінська
14 вересня 2024, 21:38оновлено 14 вересня, 23:17
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Російські окупанти запустили з півдня балістичні ракети, повідомили Повітряні сили.
Росія вдарила балістикою по Одесі: загинуло подружжя, є поранені
Росіяни вдарили балістичними ракетами по Одесі / Колаж: Главред, фото: Повітряне командування "Захід", скріншот

Ввечері суботи, 14 вересня, росіяни запустили по Україні балістичні ракети. В Одесі та Павлоградському районі Дніпропетровщини пролунали вибухи. Про це повідомив мер Одеси Генадій Труханов.

О 20:18 Повітряні сили України попередили про загрозу балістичних ударів з півдня, в регіоні оголосили повітряну тривогу.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні.

відео дня

За кілька хвилин після цього в Одесі пролунали вибухи. Мер міста закликав мешканців залишатися в укриттях.

"В місті чутно вибух!" - написав він.

Близько 21:00 Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Військові наголосили, що існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

"Ракета на Павлоград зі Сходу", - уточнили Повітряні сили через кілька хвилин.

Незабаром моніторингові канали сповістили про те, що в межах Павлоградського району Дніпропетровщини прогримів вибух.

Оновлено 22:40: Глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підтвердив, що ввечері 14 вересня російські війська завдали ракетного удару по Одеському району. За його словами, внаслідок атаки загинула подружня пара.

"Внаслідок російської ракетної атаки, попередньо, з забороненою касетною бойовою частиною, у передмісті Одеси пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Під час проведення обстеження виявлені тіла двох загиблих: чоловіка та жінки 1958 та 1962 років народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - написав він.

Крім того, постраждала 65-річна жінка. Вона отримала осколкові поранення голови та правого кульшового суглоба. Жінку госпіталізували у лікарню в стані середнього ступеню важкості.

Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, російські окупанти запустили ударні безпілотники та вивели у Чорне море 4 кораблі з ракетами "Калібр".

Ворог застосував понад 70 безпілотників Shahed, більшість із яких було збито авіацією, мобільними вогневими групами та силами ППО.

Як повідомляв Главред, окупанти атакували енергообʼєкт в одній із областей України. Внаслідок удару пошкоджено обладнання та укриття енергооб'єкта на Сумщині.

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Одеса балістичні ракети вибух війна Росії та України Ракетна атака на Україну
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