'Є важливий результат': Зеленський висловився про удар по складу в РФ

Влучний удар ЗСУ по складу на території Росії значно послабив ворога, заявив президент.

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Зеленський похвалив українську далекобійність при ударі по РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 117-та окрема бригада територіальної оборони

Удар ЗСУ по складах з боєприпасами на території Росії був дуже результативним і послабив ворога. Українські підрозділи на фронті підсилять особовим складом та зброєю. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Передусім я хочу подякувати сьогодні нашим воїнам, які забезпечують нашу, українську, далекобійність. Дуже важливий результат є за минулу ніч на території Росії, і саме такі речі послаблюють ворога", - сказав він.

Глава держави подякував захисникам України, які забезпечують далекобійні можливості країни. Окрему подяку Зеленський висловив Службі безпеки України, Головному управлінню розвідки та Силам спеціальних операцій за їх внесок у цю операцію.

відео дня

"Я дякую всім, хто залучений. Така влучність, що надихає", - наголосив президент.

Операція ЗСУ у Курській області РФ

Зеленський також заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації в Курській області. За його словами, кожен український підрозділ виконує свою роботу відмінно, позиції утримують згідно з планами.

"Генерал Сирський доповів щодо змін ситуації в Курській області та нашої на це реакції. Сильної реакції. Кожен наш підрозділ там – молодці! Утримуємо ситуацію на нашому плацдармі в межах розрахунків. Максимальна увага і напрямкам на Харківщині та Донеччині – усьому нашому сходу. Покровськ, Торецьк, Курахове. Ми працюємо над посиленням, і це стосується і зброї, і особового складу", - розповів президент.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Удар по складу в РФ - що відомо

Нагадаємо, у ніч на середу, 18 вересня, безпілотники атакували склад боєприпасів російської армії в місті Торопець Тверської області. Внаслідок вибухів на складі виникла масштабна пожежа, що спричинила детонацію боєприпасів.

За даними російських пропагандистів, на складі зберігалося близько десятка ракет "Кинджал", які є дефіцитними для російської армії. Ці ракети були доставили до Тверської області менше ніж тиждень тому.

СБУ взяла на себе відповідальність за удар по складу в Торопці. Загалом на складі перебувало близько 30 тисяч тонн боєприпасів.

Удар був настільки потужним, що навіть викликав землетрус. Сила поштовхів, зафіксованих на північ від Торопця, досягла 2,8 балів за шкалою Ріхтера.

Як повідомляв Главред, у Мережі зʼявилися перші супутникові знімки з місця знищеного ракетного арсеналу РФ у Тверській області.

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