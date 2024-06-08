"Є тисячі цілей на території РФ": експерт оцінив, як може змінитися ситуація на фронті

Дуже важливе значення матиме те, скільки зброї Україні нададуть партнери.

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Експерт оцінив, як може змінитися ситуація на фронті/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, УНІАН

США, Німеччина та низка інших країн колективного Заходу дозволили, щоб Україна застосувала надану ними зброю для ударів по території країни-агресорки Росії. Але те, чи матиме такий крок вплив на ситуацію на фронті, залежатиме від кількості зброї, яку отримає наша держава.

На території РФ є сотні або й тисячі цілей, які потрібно уразити. Про це сказав військовий експерт, історик і журналіст Михайло Жирохов в інтерв'ю Главреду.

"Все залежатиме від кількості озброєнь. Наприклад, у нас є 100 ракет, якими дозволили бити по російській території, водночас у самій Росії сотні або тисячі цілей, які нам треба вразити", – зазначив Жирохов. відео дня

Він висловив припущення, що зараз може вироблятися тактика, як правильно використати західні озброєння, якими дозволили бити.

"Українські війська передусім намагатимуться знищити літаки, що бомблять прикордоння. Під ударом будуть аеродроми принаймні в Курську, Бєлгороді і Брянську. Треба знищувати літаки там, де вони базуються", – зазначає військовий експерт.

Хто такий Михайло Жирохов? Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

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Раніше повідомлялося, що ЗСУ накрили вогнем з HIMARS окупантів на Півдні. Українські розвідники виявили місце зосередження військ РФ, де окрім живої сили було багато техніки противника. Після чого по ворогу завдали декілька ударів.

Також раніше названо терміни та умови для початку нового контрнаступу ЗСУ. Більш локальний наступ ЗСУ буде залежати від конкретної ситуації на фронті, вважає Давид Шарп.

Нагадаємо, на Сумщині вісім сіл на кордоні з РФ під загрозою – оголошено евакуацію. Військове командування вирішило провести евакуацію ще у восьми населених пунктах із 10-кілометрової прикордонної зони з РФ.

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