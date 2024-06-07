На Сумщині вісім сіл на кордоні з РФ під загрозою: оголошено евакуацію

На Сумщині евакуюють вісім населених пунктів поблизу кордону з Росією. Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.
На засіданні Ради оборони області військове командування запропонувало провести евакуацію мешканців ще з восьми прикордонних населених пунктів. Ці населені пункти знаходяться у 10-кілометровій зоні біля кордону з РФ і постійно піддаються обстрілам з боку російських окупантів.
"Розпорядження вже надані, відповідні служби разом з громадами будуть виконувати це рішення", - заявив Артюх.відео дня
Хто такий Володимир Артюх?
Володимир Микоайович Артюх (8 травня 1958, Благовєщенськ, Амурська область) — український громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, генерал-лейтенант Збройних сил України. Від 12 квітня 2023 кандидат військових наук. Голова Сумської ОДА та є повним кавалером ордена "За заслуги", пише Вікіпедія.
Наступ РФ - ситуація на Харківщині та Сумщині
Нагадаємо, керівництво Харківської області ухвалило рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми з Олександрівки, Тимофіївки та Відродженівського. В громаді триває підготовка до можливого наступу росіян, залишатися в прикордонних населених пунктах небезпечно.
Як повідомляв Главред, російські війська можуть розпочати новий наступ на Сумському напрямку, щоб прорвати кордон і розтягнути лінію фронту. Майор ЗСУ Максим Жорін зазначає, що цей крок пов'язаний з наступальною операцією РФ на Сході.
Також неподалік від кордону з Сумською областю ЗСУ знищили військову колону окупантів ударами FPV-дронів. Ворожу техніку спалили за три кілометри від українського кордону в Курській області.
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