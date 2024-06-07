На Сумщині вісім сіл на кордоні з РФ під загрозою: оголошено евакуацію

Військове командування вирішило провести евакуацію ще у восьми населених пунктах із 10-кілометрової прикордонної зони з РФ.

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З 8 сіл Сумщини біля кордону з РФ евакуюють людей / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео ДСНС Сумщини

На Сумщині евакуюють вісім населених пунктів поблизу кордону з Росією. Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

На засіданні Ради оборони області військове командування запропонувало провести евакуацію мешканців ще з восьми прикордонних населених пунктів. Ці населені пункти знаходяться у 10-кілометровій зоні біля кордону з РФ і постійно піддаються обстрілам з боку російських окупантів.

"Розпорядження вже надані, відповідні служби разом з громадами будуть виконувати це рішення", - заявив Артюх. відео дня

Хто такий Володимир Артюх? Володимир Микоайович Артюх (8 травня 1958, Благовєщенськ, Амурська область) — український громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, генерал-лейтенант Збройних сил України. Від 12 квітня 2023 кандидат військових наук. Голова Сумської ОДА та є повним кавалером ордена "За заслуги", пише Вікіпедія.

Наступ РФ - ситуація на Харківщині та Сумщині

Нагадаємо, керівництво Харківської області ухвалило рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми з Олександрівки, Тимофіївки та Відродженівського. В громаді триває підготовка до можливого наступу росіян, залишатися в прикордонних населених пунктах небезпечно.

Як повідомляв Главред, російські війська можуть розпочати новий наступ на Сумському напрямку, щоб прорвати кордон і розтягнути лінію фронту. Майор ЗСУ Максим Жорін зазначає, що цей крок пов'язаний з наступальною операцією РФ на Сході.

Також неподалік від кордону з Сумською областю ЗСУ знищили військову колону окупантів ударами FPV-дронів. Ворожу техніку спалили за три кілометри від українського кордону в Курській області.

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